Erinnerung an Opfer aus Gießen

Liebevolles Gedenken an die Opfer: Die Koordinierungsgruppe hat mit "Stolpersteinen" bereits viele Gießener dem Vergessen entrissen. Archivfoto: Möller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Manfred Rosenbaum hatte es geschafft. Die Deportation nach Buchenwald konnte der Kaufmann ebenso überstehen wie die langen Monate hinter Stacheldraht - trotz Zwangsarbeit, Erniedrigungen und Hunger. Auch die Befreiung des Konzentrationslagers am 11. April 1945 durfte der 40-Jährige erleben. Ob er die Ankunft der US-Truppen mit der Hoffnung auf eine sorgenfreie Zukunft verknüpft hatte, scheint indes ungewiss. Denn vermutlich war er da bereits völlig abgemagert und entkräftet. Denn fest steht: Manfred Rosenbaum ist zwei Wochen nach Kriegsende gestorben. Eigentlich sollte ab Freitag vor dem Wohnhaus in der Dammstraße 32 ein "Stolperstein" an den Gießener erinnern. Geplant war zudem, dass dort zwei messingfarbige Quader für seine Mutter Johanna und den Onkel Siegmund Rosenbaum verlegt werden. "Da in Stadt und Landkreis Gießen die Corona-Inzidenzzahlen steigen und mit Sicherheit weiter ansteigen, sagen wir die Stolpersteinverlegung für den 23. Oktober ab", teilt die Koordinierungsgruppe nun allerdings mit.

Juden, Sinti, Jenische

Bislang finden sich an 56 Orten im Stadtgebiet insgesamt 154 "Stolpersteine", um verfolgten und ermordeten Bürgern zu gedenken. Dazu zählen nicht nur Juden, sondern auch Sinti, Jenische und Menschen, die sich dem Unrechtsregime widersetzt haben. Zu einem späteren Zeitpunkt, der rechtzeitig bekannt gegeben wird, sollen 14 weitere Metallplättchen hinzukommen. An das Schicksal dieser von den Nationalsozialisten verfolgten Bürger der Stadt, von denen etliche ermordet wurden, lässt sich aber auch jetzt schon erinnern.

Die Rosenbaums gehören zu einem großen Familienverband, der etwa seit 1800 in der Gegend um Rodheim-Bieber nachweisbar ist. Dort wurde 1874 Siegmund und in Fellingshausen vier Jahre später sein Bruder Samuel, Sally genannt, geboren. Beide siedelten 1913 gemeinsam mit ihrer Mutter Jettchen, die seit 1899 Witwe war und selbst 1929 starb, nach Gießen über, fasst Ursula Schroeter von der "Stolperstein"-Koordinierungsgruppe zusammen. Siegmund Rosenbaum hatte zwar bereits 1901 geheiratet, lebte aber von seiner Frau Rosa Katz getrennt. Als Viehtreiber wohnte er zunächst in der Schillerstraße und erhielt nach einem Intermezzo in Fulda in der Dammstraße 32 bei der Familie des Bruders ein neues Zuhause. Am 1. Februar 1942 musste Siegmund Rosenbaum in das jüdische Altersheim in der Walltorstraße 48 umziehen. Am 27. September folgte die Deportation über Darmstadt nach Theresienstadt. Die Schikanen und die unmenschlichen Bedingungen dort ertrug der 69-Jährige aber nur bis Mitte 1943.

NEUER TERMIN WIRD MITGETEILT Bei der neunten Verlegung werden zu einem späteren Zeitpunkt"Stolpersteine" vor folgenden Häusern in der Stadt eingesetzt: Bahnhofstraße 58 für die Familie Goldschmidt, Westanlage 46 für die Familie Rosenbaum, Dammstraße 44 für Sophie (Süssel) und Leon Charak sowie schließlich in der Dammstraße 32 für drei Angehörige der Familie Rosenbaum. Die Koordinierungsgruppe wird rechtzeitig den neuen Termin mitteilen.

Als Viehhändler verdiente wiederum sein Bruder Samuel den Lebensunterhalt für seine Familie. Verheiratet war er mit Johanna Kahn, der gemeinsame Sohn Manfred kam 1905 zur Welt. Viel ist auch über diese Mitglieder der liberalen israelitischen Gemeinde nicht bekannt. Samuel Rosenbaum starb im Mai 1937 und wurde auf dem Neuen Friedhof beigesetzt. Seine Ehefrau musste - wie ihr Schwager Siegmund - Anfang Februar 1942 in der Walltorstraße 48 Quartier nehmen. Die 64-Jährige wurde am 30. September von Gießen aus in das besetzte Polen verschleppt und ermordet. Ihr Todesdatum ist nicht bekannt.

Ihr Sohn Manfred, der von der Dammstraße 32 aus einen Handel mit Textilien betrieb, hatte die drohende Gefahr offenbar schon früh realisiert. Zwar hatte er sich Mitte 1931 mit Gertrud Bosch aus Siegen vermählt, aber Anfang August 1933 emigrierte der Kaufmann nach Frankreich. Vom Landgericht Gießen wurde die Ehe im Januar 1934 geschieden. Rund zehn Jahre später verschleppten ihn die Nazi-Schergen dann nach Buchenwald.

Vor dem historischen Portal der Ricarda-Huch-Schule (RHS) findet sich seit 2008 ein "Stolperstein" für Marianne Margot Rosenbaum, die 1938 das Lyzeum verlassen musste, weil sie Jüdin war. Gelebt hat die "turnwillige, eifrige und strebsame Schülerin" mit ihren Eltern Isidor und Dora Rosenbaum sowie der sechs Jahre älteren Schwester an der Westanlage 46 - im "Dritten Reich" als "Horst-Wessel-Wall" bekannt. Das rote Backsteinhaus, in dem Eltern und Töchter gelebt haben, steht dort noch immer.

Über diese Rosenbaums, deren Wurzeln ebenfalls in Rodheim-Bieber liegen, lassen sich auf der Homepage der "Ricarda" zahlreiche Details nachlesen. "Die Familie war sehr angesehen und wohlhabend. Mariannes Vater hatte zusammen mit seinem Bruder ein großes Vermögen durch einen Getreide-Import- und Export-Großhandel erworben", heißt es dort. Sie handelten mit Agrarprodukten, Getreide, Mehl und Futtermitteln, doch schon kurz nach der Machtübernahme durch Adolf Hitler verschlechterte sich ihre ökonomische Situation zusehends. "Der gesamte Besitz wurde der Familie ebenso geraubt wie ihre wertvolle Wohnungsausstattung und der Schmuck." Die Eltern mussten 1940 erst in die Liebigstraße und später in die Walltorstraße 48 umziehen, hat die RHS recherchiert. Am 30. September 1942 wurden sie mit vielen anderen Gießenern ins besetzte Polen und in den Tod geschickt. An ihrer Seite war dabei die jüngere Tochter Marianne, die nach dem Schulverweis zunächst in Frankfurt als Lernschwester im Krankenhaus der jüdischen Gemeinde arbeitete. Sie kam kurz vor der Deportation nach Gießen zurück und wurde ermordet.

Kampf um Entschädigung

Alice Rosenbaum war in Berlin im Krankendienst tätig, ihr war es 1938 geglückt, sich von Hamburg aus per Schiff in die USA zu retten. Von dort aus hat sie wohl zweimal vergeblich versucht, die Ausreise ihrer Eltern und der Schwester in die Vereinigten Staaten zu organisieren. "1939 konnte sie Durchreisevisa für Kuba besorgen. Ihrer Familie gelang es jedoch nicht, Deutschland zu verlassen", steht auf der RHS-Homepage. Und 1941 schaffte sie es obendrein, Schiffspassagen nach Uruguay zu buchen. Wiederum vergeblich. Die Ausreise war nicht mehr möglich.

Alice Rosenbaum ließ Eltern und Schwester am 19. August 1947 für tot erklären. Sie kämpfte noch bis in die 1960er Jahre "von den USA aus in mehreren langwierigen Entschädigungs- und Rückerstattungsverfahren um einen Ausgleich für die enteigneten Vermögenswerte ihrer Eltern".