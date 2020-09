Erinnerung an Opfer der Euthanasie wachhalten

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Vitos hat anlässlich des „Antikriegstages“ an die Opfer des Krankenmordes unter der nationalsozialistischen Diktatur erinnert. In vielen Vitos-Einrichtungen wurden zwischen 1934 und 1945 Menschen aufgrund einer Behinderung oder einer psychischen Erkrankung zwangssterilisiert oder ermordet. „Es ist Vitos ein großes Anliegen, die Erinnerung an die Opfer der sogenannten Euthanasie der Nazis wachzuhalten. Sie mahnen uns, mit den Menschen, die sich uns anvertrauen, stets vertrauenswürdig, wertschätzend und verlässlich zu interagieren“, so Reinhard Belling, Vitos Konzerngeschäftsführer, in einer Pressemitteilung.

„Vom Wert des Menschen“

Die Geschäftsführung, Ärztliche Direktion sowie Pflegedirektion von Vitos Gießen-Marburg gedachten gemeinsam mit dem Leiter der historischen Dauerausstellung „Vom Wert des Menschen“, Herwig Groß, und der Vorsitzenden des Fördervereins Psychiatriemuseum Monika Graulich der ermordeten Patientinnen und Patienten. Am Mahnmal auf dem Klinikgelände Gießen legten Geschäftsführer Max Heuchert, der Ärztliche Direktor Prof. Michael Franz und Krankenpflegedirektor Achim Pex einen Kranz nieder.

Groß nahm in seiner Eröffnungsrede Bezug auf die Worte des damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert in einer Gedenkstunde des Bundestages 2017 für die Opfer des Nationalsozialismus. „Die Würde des Menschen ist antastbar. Nirgendwo wurde dieser Nachweis gründlicher erbracht als im damaligen Deutschland“, betonte der ehemalige Oberarzt von Vitos Gießen-Marburg. Alle Beteiligten legten im Anschluss eine Schweigeminute für die Opfer ein.

Vor der Corona-Pandemie fanden regelmäßig historische Führungen über das Gelände und durch die Dauerausstellung mit Unterstützung von Herwig Groß und dem Förderverein Psychiatriemuseum statt. Besonders Schulen, aber auch Universitäten nutzten den historischen Lernort. Vitos Gießen-Marburg hofft, dieses Angebot im Sinne des Gedenkens in naher Zukunft wiederzubeleben.

Exemplarisch wurde näher auf das Schicksal von Jürgen M. eingegangen. Er wurde im Juli 1939 in Stuttgart geboren. Seine Todesurkunde wurde in Erbach (heute ein Ortsteil von Eltville im Rheingau) ausgestellt. Sie datiert vom Dezember 1941. Der ältere Bruder, Claus M., erinnert sich, dass mit dem jüngsten Familienmitglied mehr Unruhe in die Familie kam. Das Baby schrie und weinte sehr viel. Das erforderte viel elterliche Aufmerksamkeit und Fürsorge: „Eines Tages im Herbst 1941 standen zwei fremde Menschen in unserem Kinderzimmer und ließen sich von meiner Mutter unseren kleinen Bruder Jürgen aushändigen. Mutter weinte. Die Fremden nahmen den kleinen Jungen mit. Meine Mutter erklärte mir, dass er sehr krank sei und in ein Krankenhaus gebracht werden müsse, wo er wieder gesund werden solle.“

Krankenmord funktionierte

Aus der Erinnerung des drei Jahre älteren Bruders wird deutlich, wie die Organisation des Krankenmordes funktionierte: Einer Familie wird ein Kind weggenommen; wohin es kommt, bleibt offensichtlich unklar. Ein paar Wochen später kommt die Todesnachricht: Jürgen sei an einer Lungenentzündung gestorben – auf dem Eichberg im Rheingau. Der Tod durch Lungenentzündung war eine häufig genutzte Angabe zur Todesursache von Krankenmordopfern. Unzweifelhaft wurde der kleine Jürgen in die „Kinderfachabteilung“ des Eichbergs gebracht, um dort getötet zu werden. Wann genau er ermordet wurde, ist nicht restlos klar, da es keine erhaltene Krankenakte gibt. Am 9. Juli 2020 wurde in Stuttgart-Feuerbach für Jürgen M. ein Stolperstein verlegt.