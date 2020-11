Erinnerungen an Hein Heckroth

Gruppenbild mit Kleid einer Dame (von rechts): Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, Museumsleiterin Katharina Weick-Joch, Kuratorin Linn Mertgen sowie Marcus Kiefer, Vorsitzender der Hein-Heckroth-Gesellschaft. Fotos: Gauges, Archiv

GIESSEN - Hein Heckroths Oscar haben sie zwar nicht bekommen. Befindet sich die berühmte Goldstatue doch im Besitz eines in Spanien lebenden Enkels des berühmten Bühnenbildners und Film-Designers. Doch die Kabinettausstellung im Alten Schloss zeigt auch ohne diese im Jahr 1949 überreichte Hollywood-Trophäe in komprimierter Form, wie produktiv, wie vielseitig und vor allem wie ungemein kreativ der gebürtige Gießener war. Anlässlich seines 50. Todestags hat das Oberhessische Museum unter dem Titel "Bild. Bühne. Film. Stationen Hein Heckroths" Gemälde, Zeichnungen, Dokumente, Objekte und sogar ein Kleid zusammengetragen, um den wohl berühmtesten Künstler zu würdigen, den die Stadt jemals hervorgebracht hat. Zwar fällt diese Ausstellungseröffnung in die Zeit des kulturellen Lockdowns, doch erste Fotos sind bereits im Internet zu sehen. Im Laufe der nächsten Woche soll dann ein Film hinzukommen, in dem einzelne Arbeiten der Schau näher erläutert werden.

Bemerkenswert: Es ist die erste Einzelausstellung des Oberhessischen Museums, die sich dem 1901 in Gießen geborenen und 1970 im niederländischen Alkmaar gestorbenen Künstler widmet. Zumal der gelernte Buchdrucker in der Stadt durchaus präsent ist, wie Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz beim gemeinsamen Presserundgang erinnerte: Durch die Hein-Heckroth-Straße. Durch die markante Büste im Theaterpark. Und durch die in Gießen ansässige Hein-Heckroth-Gesellschaft, die sich nicht nur seinem Andenken widmet, sondern auch alle zwei Jahre den wohl wichtigsten Bühnenbildnerpreis des Landes vergibt. Aus dem Besitz von Gründerin Dietgard Wosimsky stammt das Kleid, das der Bühnenbildner 1965 für die Frankfurter Ballettinszenierung "Joan von Zarissa" entwarf. Hinzu kommen weitere Leihgaben der Enkel Heckroths sowie Gemälde und Zeichnungen aus dem Bestand des Museums.

Linn Mertgen, wissenschaftliche Volontärin des Museums, ist als Kuratorin für diese Schau in die Welt Heckroths eingetaucht. Bei der Recherche hat sie "überrascht festgestellt", dass der berühmte Bühnenbildner auch viele andere künstlerische Spuren hinterlassen hat. Einer ihrer Funde ist in der Ausstellung hinter Glas zu sehen: Ein Brief von Oberbürgermeisters Otto Heinz Engler, der sich im Jahr 1952 an Heckroth wendet, mit der Bitte, seinen nächsten Besuch "in unserem lieben Gießen" anzukündigen. Tatsächlich hat der Bühnenbildner den Kontakt zur mittelhessischen Heimat nie verloren, auch wenn er zwischenzeitlich mit seiner jüdischen Ehefrau Ada wegen der Machtübernahme der Nazis nach Großbritannien emigriert ist und 1947 auch die britische Staatsbürgerschaft angenommen hat.

Hein Heckroth 2

Auf großformatigen Tafeln ist der bewegte Lebensweg Heckroths nachzulesen, der von Gießen über Frankfurt auf die Insel führte - und zwischenzeitlich auch ins amerikanische Filmgeschäft. So entstanden 1946 die ersten Skizzen für den Ballettfilm "Die roten Schuhe", für den Heckroth 1949 in der Kategorie "Best Art Direction (Color)" ausgezeichnet wurde. Und so entwickelte sich auch die Bekanntschaft zum legendären Regisseur Alfred Hitchcock, für den er als Produktionsdesigner den in der DDR spielenden Spionagethriller "Der zerrissene Vorhang" ausstattete.

Doch vor allem sah sich der Gießener zeit seines Lebens als freier Künstler, wie es in einem Ausstellungskatalog des Frankfurter Deutschen Filmmuseums heißt. Und auch das lässt sich im Oberhessischen Museum gut erkennen. In der Dauerausstellung des Obergeschosses hängen mehrere Gemälde Heckroths, darunter zwei aquarellierte Naturszenen, eine in Öl gefasste Ansicht der "Ostanlage in Gießen" (die vor Kurzen in dieser Zeitung vorgestellt wurde) sowie eine Abstraktion in dunklen Farben. Hinzu kommen zwei Skizzen von "Ballonköpfen" aus dem Jahr 1969 und ein "Haus im Wald" von 1962/63. All das könnte unterschiedlicher nicht sein. "Heckroth fühlte sich als Maler keinem Stil verpflichtet", sagt die Museumsleiterin. Stattdessen habe er viele unterschiedliche Fantasiewelten geschaffen. Und die haben auch 50 Jahre nach seinem Tod nichts von ihrer Faszination verloren.

ZUR PERSON Hein Heckroth wird am 14. April 1901 in Gießen geboren und wächst in der Nähe des Ludwigsplatzes auf. In einer Druckerei absolviert er eine Lehre als Buchdrucker und Schriftsetzer. Nach Abschluss der Lehre im Frühjahr 1919 zieht es Heckroth nach Frankfurt. Von dort aus beginnt seine Reise als Maler, Bühnenbildner und Filmausstatter durch fast alle großen europäischen Städte. Durch sein umfangreiches Schaffen - nicht zuletzt für die britische Filmindustrie - erlangt Heckroth Weltruhm. Gekrönt wird sein Erfolg 1949 mit dem Gewinn des Oscars in der Kategorie "Best Art Direction (Color)". Er stirbt 1970 in Alkmaar. Im Jahr 2001 wird die Hein-Heckroth-Gesellschaft Gießen gegründet, die sich für die Wahrung und Pflege des künstlerischen Erbes Heckroths einsetzt. Die Heckroth-Gesellschaft widmet sich insbesondere der Kunst des Bühnenbildes und verleiht seit 2003 alle zwei Jahre den renommierten Hein-Heckroth-Bühnenbildpreis. (red)

"Wir sind sehr stolz, dass wie einen so berühmten Künstler als Gießener ehren können", freut sich Dietlind Grabe-Bolz über die Ausstellung, die einen ersten Einblick in das Leben und Schaffen des Gießeners geben soll. Katharina Weick-Joch wünscht sich nun eine Wiedereröffnung des Hauses im Dezember, damit das Publikum in den Genuss der neuen, bis 31. Januar laufenden Ausstellung kommen kann. "Und wir hoffen natürlich auch auf viele digitale Besucher. Am 28. Januar soll dann auch ein Vortrag von Dr. Marcus Kiefer, Vorsitzender der Hein-Heckroth-Gesellschaft, zum Begleitprogramm gehören. Doch es ist noch einiges mehr geplant, um den großen Sohn der Stadt im allgemeinen Gedächtnis zu halten. "Wir sind mit internationalen Partnern im Gespräch und führen etwas im Schilde", kündigt die Museumsleiterin an.

Eindrücke der bis 31. Januar laufenden Kabinettausstellung gibt es über die Homepage des Oberhessischen Museums.