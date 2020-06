Ermittlung wegen Körperverletzung

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Auf dem Gehweg in der Südanlage kam es Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und einer 28-jährigen Frau aus Gießen. In dessen Verlauf geriet die Gießenerin auf die Fahrbahn. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Berliner Platz. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Der Tatverdächtige ist etwa 1,70 m groß und circa 20 Jahre alt. Er hat kurze schwarze Haare und einen dunkleren Hautteint. Der Verdächtige trug eine schwarze Hose, ein erdfarbenes T-Shirt und eine schwarze Jacke. Hinweise an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.