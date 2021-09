Ernährungsrat lädt OB-Kandidaten zur Diskussion

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN (red). Der Ernährungsrat für die Stadt Gießen und die Region (ERGi) versteht sich als Brücke und Schnittstelle zwischen Bürgern, der lokalen Ernährungswirtschaft und der Politik. Er gibt zivilgesellschaftlichen, demokratischen und pluralistischen Positionen Stimme und vermittelt Ideen zur Transformation unseres Ernährungssystems, also von der Produktion, über Verarbeitung und Handel bis zur Ernährung. Ernährung soll ein gewichtiges Thema in den gesellschaftlichen Diskussionen vor Ort sein. Der ERGi setzt sich für ein zukunftsfähiges, regional orientiertes, widerstandsfähiges, gerechtes, nachhaltiges Ernährungs- und Landwirtschaftssystem in der Stadt und im Umland ein.

Am morgigen Freitag findet dazu ab 13.30 Uhr eine Podiumsdiskussion mit den fünf Oberbürgermeister-Kandidaten der Stadt Gießen statt. Der Ernährungsrat möchte von ihnen wissen, inwieweit sie sich für ein gesundes, ökologisches, faires und regionales Ernährungssystem einsetzen und ob sie bereit sind, dafür in der Stadt Gießen Weichen zu stellen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Auf das Gelände dürfen nur Menschen, die entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Der Veranstaltungsort ist in Gießen im Ludwig-Schneider-Weg, Richtung Heuchelheim, in den Hardtgärten der Gesellschaft für Integration, Jugend und Berufsbildung gGmbH, kurz IJB.