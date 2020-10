Erneut Besucherstopp im "EV"

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das aktuelle Covid-19-Infektionsgeschehen in Gießen und Umgebung erfordert erneut einen Besucherstop am Agaplesion Evangelischen Krankenhaus Mittelhessen. Nachdem im Juli diesen Jahres der Corona-bedingte Besucherstopp in Krankenhäusern gekippt und die Regelungen gelockert wurden, kehrt das "EV" nun zu einem gerenellen Besucherstop zurück. "Die aktuellen Gegebenheiten des Infektionsgeschehens in unserer Region erfordern eine verantwortungsbewusste Entscheidung zum Schutze unserer Mitarbeitenden, Patienten und auch den Besuchern selbst", so Geschäftsführer Sebastian Polag in einer Pressemitteilung.

Seit Mittwoch sind deshalb keine regulären Besuche im Krankenhaus mehr möglich. Ausgenommen von dieser Regelung sind Eltern minderjähriger Patienten, Seelsorger, Begleitung sterbender Patienten oder gesetzliche Betreuer/Vertreter. Sonderfälle wie diese können in Absprache mit dem behandelnden ärztlichen Personal auch weiterhin in das Krankenhaus. Die allumfängliche medizinische Versorgung der Patienten und Notfälle wird im "EV" weiterhin gewährleistet. Eine Aufhebung des Besucherstopps erfolgt bei deutlicher Reduzierung der Fallzahlen in der Region.