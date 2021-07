Erneut Gütesiegel für RP Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN/GIEßEN - (red). Flexible Arbeitszeiten, verschiedene Teilzeitmodelle und die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, gibt es im Regierungspräsidium Gießen (RP) bereits seit vielen Jahren. „Um auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben, ist es wichtig, eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch stärker zu fördern“, sagt Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich. Er freut sich, dass die Behörde jetzt in Wiesbaden erneut mit dem Gütesiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber Land Hessen“ ausgezeichnet wurde und nahm die Auszeichnung in Wiesbaden gemeinsam mit Sabine Schiller, Leiterin des Personaldezernats, und Kerstin Drescher, Ansprechpartnerin für das Gütesiegel, entgegen. Wilfried Schmäing, Abteilungsleiter der Zentralabteilung im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, würdigte im Schloss Biebrich stellvertretend für Innenminister Peter Beuth das Engagement.