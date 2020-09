Erneut "Runder Tisch" im Gießener Flussstraßenviertel

Parkplatz für Mülltonnen: Auf den Markierungen dürfen Autos nicht abgestellt werden. Foto: Schäfer

GIESSEN. "Es geht endlich los mit dem Bewohnerparken nördlich der Nordanlage," verkündete Holger Hedrich freudig. "Und wann passiert das mit dem 'M' im Schwarzlachweg?", konfrontierte ein Anwohner den Leiter der Straßenverkehrsabteilung des Ordnungsamtes beim "Runden Tisch" im Flussstraßenviertel. Mit der Frage war eine wie der Buchstabe M aussehende weiße Markierung auf der Straße vor den Hauseingängen gemeint, die für das Abstellen der Mülltonnen an Abholtagen vorgesehen ist. Auf der Markierung darf nicht geparkt werden.

Schon seit vielen Jahren sei dieses Problem bekannt, ergänzte Frauke Kühn, Quartiersmanagerin im Flussstraßenviertel. Bereits Ende 2019 hätte die Stadt einen Brief geschrieben, dass dieses Anliegen erledigt werde. Hedrich begründete den Nichtvollzug mit zahlreichen Personalwechseln in seiner Behörde, wodurch "viel hängen geblieben" sei. "Ich bin guter Dinge, dass wir das mit dem Tiefbauamt beim Schilderaufstellen für das Anwohnerparken dieses Jahr noch hinkriegen", versuchte er einige erboste Gemüter zu beruhigen. Runder-Tisch-Vorsitzende Conny Mim merkte süffisant an, dass "solche Markierungen in Wieseck dagegen in aller Regel schnell erfolgen. Wieso nicht hier?"

Fast im gesamten Flussstraßenviertel gehören bis auf wenige Ausnahmen alle Gebäude der Wohnbau. Es existiert bereits jetzt ein hoher Parkdruck. Geschuldet ist der wohl der Tatsache, dass so gut wie keine Garagen und keine Stellplätze auf den Grundstücken vorhanden sind, sodass jeder Bewohner, der einen Kraftwagen sein Eigen nennt, diesen notgedrungen auf die Straße stellen muss. Die Quartiersmanagerin hatte bereits im letzten Dezember thematisiert, dass dieser Parkdruck durch die anstehende Parkraumbewirtschaftung voraussichtlich noch wesentlich verstärkt werde.

Parkuhren installiert

Ab Oktober soll nun der Bereich zwischen Nordanlage und Steinstraße bezüglich des Parkens von der Stadt bewirtschaftet werden. Die ersten Parkuhren sind bereits installiert. Die vielen Berufspendler, die im Arbeitsamt an der Nordanlage arbeiten und ihr Fahrzeug mit Vorliebe in diesem Bereich abstellen, sollen in die Parkhäuser verdrängt werden. Ob dies funktioniert oder ob sie nach Norden in das Flussstraßenviertel ausweichen, bleibt abzuwarten. In diesem Fall würde sich die Suche nach einem Parkplatz dort noch weiter erhöhen. Hedrich: "Nach einem halben bis dreiviertel Jahr werden wir die Auswirkungen unter die Lupe nehmen."

Der Abteilungsleiter des Ordnungsamtes war jedoch eigentlich erschienen, um die aktuelle Verkehrssituation zu erläutern. Und das in Verbindung mit Rettungswegen für Feuerwehr und Notdienst. "Insbesondere in den Abendstunden ist Platz für die Rettungswege nicht gegeben." Dies betreffe die gesamte obere Ederstraße. Ein großes Problem für die Rettungsdienste stelle auch die nicht ausreichende Bewegungsfläche in den Kurvenbereichen von der Ederstraße in die Fuldastraße und danach die Biegung der Fuldastraße dar.

Zu eng für Rettungswagen

Weder könnten die Rettungsdienste den Hof der Häuser Fuldastraße 5 und 5a erreichen noch die Zu- und Durchfahrt hinter den Häusern Fuldastraße 4, 6, 8 beziehungsweise Ederstraße 33 bis 39 nutzen, sodass der Brandschutz nicht in vollem Maße gewährleistet werden könne. Eine Inaugenscheinnahme der Presse vor Ort erzeugte eine gewisse Verwirrtheit. So ist an der Ecke Eder-/Fuldastraße ein - lediglich temporäres - Verkehrsschild aufgestellt, das das Halten in diesem Bereich ausschließlich von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr (ab 22.07.) untersagt. Hedrich kündigte an, dass Veränderungen im Flussstraßenviertel in Kürze erfolgen würden.

Ihm sei aufgefallen, dass die Autos in der Ederstraße fast nur in eine Richtung fahren. Tatsächlich parken alle stadteinwärts rechts und auch links auf dem halben Bürgersteig. "Wenn man die Ederstraße zur Einbahnstraße machte und Radfahren im Gegenverkehr zuließe, könnten alle Autos rechts auf der Fahrbahn parken, würden den Bürgersteig nicht mehr verengen. Und genügend Platz für den Rettungsdienst wäre auch vorhanden." Im Bereich der Fuldastraße ließe sich das fortsetzen, auch müssten die beiden Straßenabknickungen freibleiben. Dadurch fielen einige weitere Parkplätze weg.