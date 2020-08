Erneut Weltkriegsbombe in Gießen gefunden

Grafik: Stadt Gießen

GIESSEN - Bei Bauarbeiten im Bereich des ehemaligen US-Depots in der Gießener Colemanstraße (ehemalig AAFES), ist am Dienstagnachmittag eine 50 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Bombe soll noch heute, gegen 18 Uhr, entschärft werden. Dafür müsse in einem Radius von 300 Metern um den Fundort evakuiert werden. Es seien keine Wohngebäude betroffen, teilt Stadtsprecherin Claudia Boje mit. Weitere Infos folgen.