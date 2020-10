Erneute Auszeichnung für Sommerlad

Geschäftsführer Frank Rudolf Sommerlad (l.) erhält das Zertifikat aus den Händen von Uwe Gräfrath (Geschäftsführer Service-Check Institut GmbH). (Foto: Sommerlad GmbH)

GIESSEN - (red). Die Einrichtungshäuser von Möbelstadt Sommerlad feiern in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Wie das Unternehmen nun per Pressemitteilung informiert, erhielt man jüngst das Zertifikat „Service-Check Siegel 2020“ für ausgezeichnete Kundenzufriedenheit. Über 750 Kunden haben Möbelstadt Sommerlad seit 2017 im Rahmen der anonymen Kundenbefragung durch das privatwirtschaftliche Service-Check-Institut aus Markt Schwaben bewertet.

Dafür gab es im vergangenen Jahr bereits das erste „Service-Check-Siegel 2019“. „Es ist uns gelungen, die bereits sehr gute Kundenzufriedenheit mit einem Gesamtschnitt von 1,96 im letzten Jahr auf eine 1,87 in diesem Jahr weiter zu steigern“, freut sich Andreas Oswald, Geschäftsleitung Einkauf, Marketing, Vertrieb bei Möbelstadt Sommerlad über die erneute Auszeichnung.

Möbelstadt Sommerlad ist mit seinem Stammhaus in Gießen neben seiner Einrichtungskompetenz auch als Küchenspezialist bekannt. Mit Filialen in Künzell bei Fulda und ganz neu in Marburg ist er auch in Mittel- und Osthessen aktiv. Ein ganz neuer Service für Kunden ist die Möglichkeit, Küchen bequem von zu Hause aus zu kaufen.

Online-Küchenberatung

Per Video beraten live zugeschaltete Küchenberater virtuell in den eigenen vier Wänden und planen gemeinsam mit den Kunden in einer Video-Online-Planung die neue Küche. Diese moderne Form der Küchenplanung ist gratis. Ein Termin kann über die Webseite von Möbelstadt Sommerlad gebucht werden.