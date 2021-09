Erneuter Urnengang am 24. Oktober

Jetzt teilen:

GIESSEN - Voraussichtlich am 24. Oktober geht es für Alexander Wright (Grüne) und Frank-Tilo Becher (SPD) in die Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters. Keiner der Bewerber hatte mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erreicht. Alle Wahlberechtigten, die für die Wahlen am 26. September Briefwahl beantragt hatten, erhalten für die Stichwahl automatisch einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen. Die Unterlagen werden ebenfalls an diejenigen versandt, die in den letzten Wochen im Briefwahlbüro persönlich gewählt haben, informiert die Stadt.

Personen, die ausdrücklich gewünscht haben, keine Briefwahlunterlagen zu erhalten, sind hiervon selbstverständlich ausgenommen. Auch diejenigen, die erst wahlberechtigt werden, weil sie beispielsweise ihren 18. Geburtstag feiern, erhalten automatisch einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen.

Wahlbenachrichtigungen werden für die Stichwahlen nicht erneut versandt. Zum Wählen im Wahllokal wird dann nur der Personalausweis benötigt.

Mit den ausgestellten Wahlscheinen können alle Wahlberechtigten dann entweder an der Briefwahl teilnehmen oder aber im Wahllokal wählen. Zum Wählen im Wahllokal benötigt man in diesen Fällen zwingend den Wahlschein und ein Ausweisdokument.

Die Abteilung Wahlen weist darauf hin, dass die Wahlscheine mit den Briefwahlunterlagen ab dem 1. Oktober versandt werden. Auch das erstmalige Beantragen von Briefwahlunterlagen ist natürlich weiterhin möglich. Am einfachsten geht dies über www.giessen.de/briefwahlantrag oder formlos per E-Mail, Fax oder Brief unter Angabe der Meldeadresse und des Geburtsdatums.

Ab Montag, 4. Oktober, ist auch das Briefwahlbüro im Rathaus wieder von montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Bei Fragen steht die Abteilung Wahlen der Stadtverwaltung Gießen unter 0641/306-2011 zur Verfügung.