GIESSEN - Das Evangelische Dekanat Gießen, die Evangelische Lukasgemeinde und das Evangelische Stadtjugendpfarramt Gießen laden ein zur Eröffnung der Jungen Kirche Gießen und zur Einführung von Laura Sophie Schäfer in das Amt der Dekanatsjugendreferentin. Dazu findet am Samstag, 25. September, ab 17 Uhr in der Lukaskirche, Löberstraße 4, ein Gottesdienst statt.

Bereits ab 15 Uhr und auch nach dem Gottesdienst sind Besucher zu einem "Tag der offenen Tür" eingeladen. Für diese Veranstaltung als auch für den Gottesdienst gilt die 3G-Regel.