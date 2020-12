Erreichbarkeit der Stadtverwaltung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Stadtverwaltung Gießen befindet sich bis zum 4. Januar im Lockdown. Für Notfälle sind in dieser Zeit folgende telefonische Erreichbarkeiten sichergestellt:

Stadtbibliothek

Dienstag - Freitag von 9.00 - 11.00 Uhr Tel. 0641/306-2486

Ausländerbehörde

Die Ausländerbehörde ist nur eingeschränkt erreichbar. Bei dringenden Angelegenheiten bitte die Telefonnummer 0641/ 306-2280 oder -1111 anrufen.

Die Mittelhessischen Wasserbetriebe

Die Rufnummern des Notdienstes sind:

- Betriebshof Kanal: die Notrufnummer der Feuerwehr: Tel. 0641/ 306-3700

- Klärwerk: Tel. 0160/ 97232996 oder die Notrufnummer der Feuerwehr: Tel. 0641/ 3063700

Stadtreinigungs- und Fuhramt

Das Servicecenter ist vom 28.12. - 30.12.2020 geschlossen. Die Müllabfuhr findet im Zeitraum vom 28.12.2020 - 30.12.2020 wie im Abfallkalender veröffentlicht statt.

Das Büro für Frauen und Gleichberechtigung ist vom 28.12.2020 bis zum 30.12.2020 mindestens zwischen 9.00 - 12.00 Uhr besetzt. Notdienst-Nummer 0641/306-1019.

Die Volkshochschule ist vom 17.12.2020 - einschließlich 06.01.2021 geschlossen.

Das Schulverwaltungsamt ist vom 28.12. - 30.12. jeweils von 9.00 - 12.00 Uhr telefonisch erreichbar unter Tel. 0641/3061523

Friedhof Rodtberg

Tel. 06 41/9 84 61 63-12; friedhofsverwaltung@giessen.de

Jugendamt

- Für den Sozialen Dienst und Bereitschaftsdienst Hilfen für Kinder und Jugendliche sowie Kinderschutz: Tel. 0641/3062366

- Amtsvormundschaften/Beistandschaften: Tel. 0641/ 306-1377 oder 0641/ 306-2220 in der Zeit 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

- Für den Bereich unbegleitete Minderjährige: 0641/ 306-2377 in der Zeit 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Liegenschaftsamt

Tel. 0641/ 306-1184 oder unter liegenschaftsamt@giessen.de

Bauordnungsamt

Telefon 0641/306-1293 oder bauordnungsamt@giessen.de

Das Sportamt ist unter der Telefonnummer 0641/3061704 zu nachfolgenden Zeiten erreichbar:

Montag - Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

Montag - Donnerstag: 14.00 - 15.30 Uhr

Stadtplanungsamt

Tel.: 0641/ 306-1351

Erreichbarkeit: Mo-Do: 9.00-13.00 und 14.00-16.00 Uhr, Fr: 9.00-13.00 Uhr

Abteilung Wirtschaftsförderung

Notfall-Telefonnummer:0175/ 1903364.

Standesamt:

Bis auf Weiteres weitgehend geschlossen. Nur bei Notfällen oder unaufschiebbaren Angelegenheiten können derzeit Termine telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden. Online-Service www.giessen.de oder per E-Mail über standesamt@giessen.de, per Fax unter 0641/ 306-2420 oder per Post.

Stadtbüro:

Bei dringenden Anliegen kann in der Zeit von 8- 16 Uhr unter 0641/306-1234 ein Termin angefragt werden.