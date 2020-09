Erst Konzert, dann Radtour

Jetzt teilen:

giessen (red). Zur Orgel-Radtour lädt das Evangelische Dekanat Gießen am Sonntag, 13. September, von 14 bis 18 Uhr ein. Den Auftakt bildet ein Konzert in der Johanneskirche. Christoph Koerber, Kantor an der Johanneskirche, Marina Sagorski, Kantorin an der Petruskirche sowie die Dekanatskantorin Cordula Scobel spielen Werke des Gießener Komponisten Johann Christian Rinck (1770-1846). Anschließend fahren die Teilnehmer zur Margarethenkirche in Krofdorf, wo es im Kirchgarten ein Bläserkonzert und die Möglichkeit zum Picknick eigener Speisen und Getränke geben wird. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 50 Personen, Anmeldung unter dekanat.giessen@ekhn.de. Mitzubringen ist ein Mund-Nase-Schutz.