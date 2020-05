Erst Personalien nennen, dann Menü in Mensa Gießen vertilgen

Warme Mahlzeit im Angebot: Die Mensa bietet ausreichend Platz im Innen- und Außenbereich mit einem speziellen Corona-Hygienekonzept. Foto: Studentenwerk.

GIESSEN (red). Um hungrige Studierende mit Mittagessen zu versorgen, bittet die größte Mensa des Studentenwerks Gießen ab Montag, 18. Mai, am Standort Otto-Behaghel-Straße wieder zu Tisch - natürlich mit abgestimmtem Hygienekonzept. Von Montag bis Freitag zwischen 12 und 14 Uhr stehen verschiedene Gerichte, Desserts und Getränke zur Wahl, darunter die bei Studierenden äußerst beliebten Pommes. Der tagesaktuelle Speiseplan wird täglich auf der Hochschulseite des Anzeigers veröffentlicht und ist zudem online abrufbar.

"Ich freue mich darüber, in unserer größten Mensa am Standort Gießen wieder Studierende der JLU und der THM mit einer gesunden und preisgünstigen Mahlzeit versorgen zu können", so Geschäftsführer Ralf Stobbe. Ziel des Studentenwerks sei es, in den nächsten Wochen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort wieder an allen Hochschulstandorten eine Mittagsversorgung anzubieten. "Die Mensa OBS bietet mit knapp 400 Sitzplätzen im Innen- und Außenbereich ausreichend Platz für eine entspannte und sichere Mittagspause auch zu Corona-Zeiten. Ihre Wiedereröffnung dient uns idealerweise als Pilot für weitere Standorte."

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften werden beim ersten Besuch der Mensa Personalien von jedem Gast aufgenommen, um bei einer eventuellen Infektion mit dem Coronavirus Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. Idealerweise bringen Gäste hierfür ihren Personalausweis oder Pass mit. Zugangskarten sorgen dafür, dass sich nie mehr Gäste als erlaubt im Gebäude aufhalten. Eine spezielle Wegeleitung sowie die entzerrte Sitzordnung sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich gewährleisten, dass die vorgeschriebene Abstandsregelung von 1,5 m zu jeder Zeit eingehalten werden kann. Wie auch im vorherigen Mensa-to-go-Betrieb ist eine Vorbestellung nicht nötig. Wer möchte, erhält alle Gerichte auch weiterhin zum Mitnehmen.

Die Bezahlung ist wie gewohnt ausschließlich bargeldlos mit dem Studierendenausweis respektive der MensaCard möglich. An den Aufwertern im Erdgeschoss ist das Aufladen der Karten mit Bargeld-Scheinen möglich, an Kasse 2 im Obergeschoss kann aus hygienischen Gründen nur bargeldlos per Girocard aufgewertet werden. Wer noch keinen Ausweis oder keine MensaCard hat, kann eine geladene MensaCard per Girocard an der Kasse erwerben.