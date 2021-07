Erst Wolkenbruch, dann Pointen

Holte zu einem kurzen, treffsicheren Rundumschlag aus: die Kölner Kabarettistin Anny Hartmann auf dem Schiffenberg. Foto: Czernek

GIESSEN - Das Gießener Frauenbüro hatte alles so schön geplant: Ein netter Abend auf dem Gießener Hausberg mit einem spritzigen, geistreichen Programm von Anny Hartmann sollte es werden. Es kam allerdings etwas anders. Traditionell veranstaltet das Frauenbüro zum Weltfrauentag im März einen Kabarettabend, der jedoch Pandemie-bedingt auf ein späteres Datum und unter freien Himmel verlegt werden musste. Zugleich sollte es ein kleines Dankeschön an alle Frauen sein, die während der vergangenen Monate so viel mehr geleistet haben. Leider hatte das Wetter etwas dagegen. Kaum, dass die meisten der Besucherinnen Platz genommen hatten, wurde es nass - es regnete in Strömen. Dies veranlasste Friederike Stibane, Beauftragte für Frauen- und Gleichberechtigungsfragen, zur Vermutung, "Petrus muss doch ein Mann sein".

Nach gut 45 Minuten ließ der Regen etwas nach und das Ausharren mancher Besucher wurde belohnt: Anny Hartman, diese kabarettistische Schnellfeuerwaffe, holte zu einem kurzen, treffsicheren Rundumschlag aus, bei dem keines der aktuellen Themen ausgelassen wurde. Ob Corona und die Arbeitsbedingen von Pflegekräften, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, ungleiche Bezahlung oder das Thema Abtreibung: Spritzig, witzig und ungemein treffsicher kommentierte die Kölnerin treffsicher. "Wenn Männer schwanger werden können, dann wäre Abtreibung ein Grundrecht, oder?" Das dürfe natürlich nicht für Frauen gelten, denn dafür gäbe es den Paragraphen 218. Der feiere übrigens dieser Tage seinen 150. Geburtstag: "Ein guter Grund, ihn abzuschaffen, oder?" So unterhaltsam die Leichtigkeit des Vortrags war, die Themen der 51-Jährigen hatten es allesamt in sich. Und gern legte Hartmann den Finger in die weiblichen Wunden, wie etwa den Paragrafen 219a, dessen Widersinnigkeit sie pointiert aufzeigte und damit zum Nachdenken anregte. Hartmanns Fazit: "Was passiert? Man fährt nach Holland, wie in alten Zeiten. Dann kann man dem Alten zuhause gleich ein wenig Dope mitbringen!"

Nach rund 30 Minuten war das Kurz-programms vorbei. "Es hat echt Spaß gemacht. Es war mein erster Auftritt nach rund anderthalb Jahren", kommentierte Anny Hartmann am Ende. Doch die widrigen Zustände hätten mehr nicht zugelassen. Es bleibt die Hoffnung, dass die Kölnerin vielleicht im kommenden Jahr erneut nach Gießen kommen wird. Dieser Wortwitz wird gebraucht.