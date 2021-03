Erste Entscheidungen der Grünen in Gießen

Nach der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag ordnen sich die politischen Kräfte in Gießen neu. Archivfoto: Mosel

GIESSEN - Nach dem Wahlerfolg vom vergangenen Sonntag hat die neue Fraktion der Grünen erste Personalentscheidungen getroffen. Auf Vorschlag des bisherigen Amtsinhabers Klaus-Dieter Grothe übernimmt Alexander Wright den Fraktionsvorsitz. Ebenfalls einstimmig und auf Anregung Grothes wurde Joachim Grußdorf als Vorschlag für die Wahl zum Stadtverordnetenvorsteher gewählt. "Edith Nürnberger wird als Alterspräsidentin die erste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung leiten", informieren die Grünen in einer Mitteilung. Andere Fraktionen konstituieren sich erst später.

Die Grünen haben das am Donnerstagabend getan. "Neben der großen Freude über das hervorragende Wahlergebnis wurde auch über die damit einhergehende Verantwortung diskutiert, jetzt als stärkste Fraktion die Geschicke der Stadt mitzugestalten", teilen die Grünen mit. Die Fraktion sehe sich hervorragend aufgestellt, da sie über eine große Bandbreite an Erfahrung und Engagement verfüge. Dies gelte auch inhaltlich, da man "Expertise in allen kommunalen Politikfeldern" habe. Mit Stergios Svolos gehöre der Fraktion der jüngste und mit Nürnberger die älteste Stadtverordnete an. Der neue Vorsitzende Wright, bekanntermaßen auch Kandidat seiner Partei für die Oberbürgermeisterwahl in diesem Jahr, ist "seit 2006 kommunalpolitisch tätig und hat Erfahrungen sowohl im Kreistag als auch im Stadtparlament gesammelt."

Der 34-jährige Vater von einem Sohn hat Elektrotechnik studiert und den Master in Systems-Engeneering gemacht. 2018 wechselte Wright aus der Industrie in den Schuldienst und "arbeitet derzeit als Studienrat an einer beruflichen Schule in Wetzlar." Seit 2011 engagiert sich Grußdorf in der Gießener Kommunalpolitik. Der 69-jährige Vater und Großvater ist "gelernter Förderschullehrer und war vor seinem Ruhestand in der Lehreraus- und Weiterbildung tätig". In den nächsten Wochen werde er sich den anderen Fraktionen vorstellen. "Wir hoffen auf breite Zustimmung zu unserem Vorschlag, da er alle Kenntnisse und Erfahrungen mit sich bringt, dieses Amt kompetent und sachlich auszufüllen", resümieren die Grünen, denen nach der Kommunalwahl rechnerisch eine Reihe von Optionen offensteht.

Rein von den Zahlen her betrachtet, ist die Fortsetzung des bisherigen Bündnisses mit SPD und CDU zumindest denkbar. Daneben hat Ali Al-Dailami, Spitzenkandidat der Gießener Linken, bereits vor der Wahl eine rot-rot-grüne Koalition ins Gespräch gebracht, die ebenfalls eine Mehrheit hätte. Für eine Koalition mit der CDU wie auf Landesebene wäre ebenfalls ein dritter Partner nötig. Entsprechend groß ist der Kreis derer, die den Grünen Gesprächsbereitschaft signalisieren.

"Wir sind nicht in der Position, zu Gesprächen zu bitten. Wenn die Grünen mit uns reden wollen, werden sie sich sicher melden", sagt Heiner Geißler von den Freien Wählern, deren Fraktion sich am Freitagabend mit dem Wahlergebnis auseinandergesetzt hat. "Der Ball für Sondierungen oder Koalitionsgespräche liegt bei den Grünen. Wir warten auf ein Gesprächsangebot", berichtet Dr. Klaus Dieter Greilich von der FDP. Auch die CDU um Klaus Peter Möller signalisiert Gesprächsbereitschaft. "Es gibt einen klaren Wählerauftrag für eine sozial-ökologische Wende in der Stadt", meint SPD-Spitzenkandidat Christopher Nübel. Es sei Aufgabe der Grünen, sie zu organisieren. "Wir warten, was an Gesprächsangeboten kommt", erklärt Lutz Hiestermann, Spitzenkandidat von "Gießen gemeinsam gestalten (Gigg)". An Entscheidungen stehe demnächst die Frage an, wer für die Gruppe in den ehrenamtlichen Magistrat geht. "Die Partei" ist in ihren Überlegungen schon deutlich weiter: "Wir haben gerade erst unseren Rausch, von der Feier unseres besten Wahlergebnisses in Gießen seit Kriegsende, ausgeschlafen. Alles Weitere ist natürlich noch streng geheim. Nur so viel sei zu sagen: Hinter den Kulissen bereiten wir selbstverständlich bereits die uns von den Wählern auferlegte Übernahme der Regierungsgeschäfte vor. So wie es sich für den Wahlsieger gehört, werden wir demnächst auf einige Parteien mit Angeboten zukommen, die diese nicht ablehnen können." Die Gießener Linke um Al-Dailami trifft sich in der kommenden Woche, auch um festzulegen, welche Themen bei Gesprächsangeboten zentral sind. Bei "Volt" laufen die Vorbereitungen für die erste Legislaturperiode in Gießen ebenfalls. "Sicher werden wir uns einer anderen Fraktion anschließen", so Frank Schuchard. Fotos: Jakob Erll