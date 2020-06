Erste Fahrradstraßen in Gießen eingeweiht

"Kraftanstrengung": In der Goethestraße ist eine von Gießens ersten Fahrradstraßen jetzt auch offiziell eingeweiht. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Gut Ding will Weile haben? Fest steht: Peter Neidel hat mit Vertretern der zuständigen Fachämter die ersten Fahrradstraßen in Gießen eingeweiht. "Das war eine Kraftanstrengung für die Mitarbeiter von Tiefbauamt und Ordnungsamt, denn durch die Rechtslage ist der Aufwand groß. Es sind viele Schilder nötig, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen", freute sich der Bürgermeister über die Neuregelung in Goethe-, Löber- und Lonystraße. Im Gespräch sind diese Fahrradstraßen in der Stadt bereits seit mehr als zehn Jahren und damit vor der Amtszeit des Christdemokraten. Der will die jetzt eröffneten Straßen als Initialzündung für ein Netz in Gießen verstanden wissen und kündigte bereits weitere Neuregelungen für Radfahrer in der Neuen Bäue an.

Anwohnerparken

Die Veränderungen kosteten natürlich einige Parkplätze, räumte Neidel ein. "Das ist schon eine Belastung für die Anwohner, aber wir werden im Laufe des Jahres das Anwohnerparken einführen." Ziel dieser Parkzonen sei es, Parker, die nicht im Gebiet wohnen, zu verdrängen. "Wenn man wirklich Änderungen im Straßenverkehr haben will, schmerzt das", so der Unionspolitiker. Menschen, die bislang zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit in dem Quartier parken, regte er an, das Fahrrad oder den Bus zu nutzen.

Neben den nun eingeweihten Straßen seien Neugestaltungen in der Neuen Bäue bereits im Planungsstadium. Die Einrichtung einer Fahrradstraße dort bezeichnete Neidel als möglich. Mit Blick auf die gesamte Stadt verwies er zudem auf den neuen Fahrradstreifen an der Frankfurter Straße, stadteinwärts zwischen Robert-Sommer-Straße und Schubertstraße. "Die Situation der anliegenden Autohäuser haben wir berücksichtigt, etwa beim Be- und Entladen." Auf die Frage, ob im Zuge der derzeit im Bereich des Elefantenklos laufenden Bauarbeiten auch dort Anlagen für Radfahrer entstünden, sprach der Bürgermeister von einem tief greifenden Eingriff und verneinte. Mit Blick auf Fahrradspuren am Anlagenring meinte der zuständige Verkehrsdezernent, dass zunächst Maßnahmen zur generellen Absenkung des Verkehrsaufkommens wie etwa "Park and Ride" durchgeführt werden müssten. "Dies ist eine Frage, die wir im Verkehrsentwicklungsplan untersuchen lassen."

Generelles Ziel der Fahrradstraßen sei es aber, das Radfahren abseits der Hauptverkehrsstraßen zu ermöglichen. Als eine weitere konkrete Maßnahme in diesem Sinne kündigte Neidel eine Querung für Radfahrer am Berliner Platz auf Höhe der Löberstraße an. Und auch die Grünberger Straße soll noch 2020 zwischen Licher Gabel und Ludwigsplatz mit einem Fahrradstreifen ausgestattet werden. "Die grundhafte Sanierung der Grünberger Straße steht erst in zwei, drei Jahren an. Aber der Radstreifen kommt noch dieses Jahr", verspricht Neidel.

Vorfahrtsregeln

Mit der nun vollzogenen Umwandlung der Goethestraße zwischen Südanlage und Gnauthstraße, der Lonystraße und der Löberstraße sind einige Veränderungen verbunden. Grundsätzlich gilt, dass Radfahrer in den Fahrradstraßen Vorrang haben und auch nebeneinander fahren dürfen. Eine zusätzliche gestrichelte Markierung an den verfügbaren Parkplätzen stellt einen Abstand zu aussteigenden Pkw-Insassen sicher. Zudem haben alle Fahrzeuge auf der Goethestraße Vorfahrt, rechts vor links gilt nur an den Kreuzungen mit Löber- und Lonystraße. An der Fußgängerampel an der Kreuzung mit der Ludwigstraße, auf der Fahrzeuge ebenfalls weiterhin Vorfahrt haben, steht eine sogenannte automatische Grünanforderung zur Verfügung. Der Abschnitt der Goethestraße zwischen Löber- und Ludwigstraße wird für Autos zur Sackgasse, der Bereich zwischen Stephan- und Gnauthstraße wird für Pkw zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Gnauthstraße. Verbesserungen für Radfahrer auf dem Schiffenberger Weg hat Neidel ebenfalls im Visier. Seite 19