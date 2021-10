Erste Pflegeschule von neuem Anbieter am Standort Gießen

Der erste Kurs hat mit der Ausbildung begonnen. Foto: Akademie für Pflegeberufe und Management

GIESSEN - Die Akademie für Pflegeberufe und Management (apm) hat ihre erste Pflegeschule am Standort Gießen eröffnet - und zwar im Seltersweg 87. Betreiber ist der Berufsverband privater Anbieter sozialer Dienste. Das Schulungszentrum ermögliche die Neuausrichtung der generalistischen Pflegeausbildung. Junge Menschen, die sich für Altenpflege-, Krankenpflege- und Kinderkrankenpflegeberufe interessieren, könnten dort eine umfassende Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau absolvieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Einrichtung arbeitet mit verschieden Kooperationspartnern der stationären, teilstationären und offenen Altenpflege zusammen. Die Ausbildung in Theorie und Praxis dauert drei Jahre. Dazu gehören Einblicke in Akutpflege, stationärer Langzeitpflege und ambulanter Pflege sowie Einsätze in Psychiatrie, Kinderkrankenpflege und gerontopsychiatrischen Einrichtungen. Für den aktuellen Kurs sind bereits 16 Teilnehmer von Schulleiter Stefan Nolte begrüßt worden - weitere vier könnten in den nächsten zwei Wochen noch aufgenommen werden. Interessierte können sich telefonisch unter 0641/55990100 oder per E-Mail an marcus.mossmann@apm-hessen.de melden.