Giessen (red). Für viele Menschen, insbesondere Frauen, besteht der Alltag aus einem permanenten Jonglieren von Arbeit, Heimarbeit und Fürsorgearbeit. Dass aufgrund dieser Aufgaben eine Erwerbstätigkeit oftmals nur in Teilzeit oder als Minijob ausgeübt werden kann, birgt auch ein potenzielles Armutsrisiko. Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit und der Programmbereichsleitung Arbeit und Beruf der Kreisvolkshochschule zeigen in einem Onlinekurs erste Schritte aus der Armutsfalle. Neben Informationen über die Entwicklung von beruflichen Perspektiven und Möglichkeiten, dem Kennenlernen eigener Stärken geht es um Unterstützung für einen Neustart. Interessierte melden sich unter der Kursnummer E 0750231 auf www.vhs-kreis-giessen.de an und können am Mittwoch (26. August) zwischen 10 und 12 Uhr ihre Fragen stellen.