Erste Wanderung durch den Schiffenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Das städtische Umweltamt lädt am Samstag, 27. Juni, zur ersten Naturschutzwanderung des Jahres ein. Ernst-Ludwig Kriep, Stadtwaldförster des Liegenschaftsamtes, wird die aktuellen Themen wie Klimastress, Trockenheit und Anpassungsmöglichkeiten im Stadtwald vorstellen.

Stadtwald im Fokus

Er wird unter anderem auf die Frage „Schaffen wir mit einer naturgemäßen Bewirtschaftung die Anpassung und damit Erhaltung unseres Stadtwaldes?“ eingehen. An verschiedenen Orten am Schiffenberg können diese Fragen veranschaulicht und diskutiert werden. Während der etwa zweistündigen Wanderung gibt es vielfältige Möglichkeiten den Stadtwald auch einmal abseits bekannter Wege kennenzulernen. Treffpunkt ist um 16 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Kloster Schiffenberg. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Die Wanderung ist wie immer kostenfrei und auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 beschränkt. Vorherige Anmeldung unter der Rufnummer 0641/306-1118 oder per E-Mail an umweltamt@giessen.de ist notwendig. Mund-Nasen-Bedeckung muss mitgebracht werden.