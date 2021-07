Erster Auftritt außerhalb der Schule und auf Schiffenberg

Die Band der Dietrich-Bonhoeffer-Schule präsentierte zahlreiche Hits. Foto: Wißner

GIESSEN - Doppelte Premiere für die Schülerband der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) Lich: Sie trat nicht nur erstmals auf dem Schiffenberg auf, sondern überhaupt erstmals außerhalb der Schule. Die neunköpfige Band mit Schülern der Klassen 6 bis 9 unter der Leitung von Musiklehrer Dominic Tamme eröffnete das dritte Wochenende im Rahmen des "Musikalischen Sommers" auf dem Schiffenberg mit einem kurzweiligen Programm. Mit im Gepäck hatten die Schüler aktuelle Hits, aber auch ältere bekannte Titel. Corona hatte lange Zeit einen Auftritt verhindert und so hatten die Sängerinnen Maja Häntschel, Lia Müller und Joyce Szabo gemeinsam mit Johann Jachimsky und Louis Müller (beide Schlagzeug), Malte Jüngling (E-Gitarre), Julia Jansen (Gitarre und E-Bass), Jonah Semlitsch und Felias Dittrich (beide Keyboards) lediglich fünf Proben samt einer "Sonderschicht" an einem Samstag eingelegt, um die Zuhörer mit Titeln wie "Dance Monkey", "I'm still standing" oder "Watermelon Sugar" zu erfreuen.

Im Anschluss sorgte die Destination Band bei ihrer Schiffenberg-Premiere unter dem Motto "Rock & Pop von früher bis heute" für beste Stimmung. Anne Münch (Gesang), Michael Zilcher (E-Gitarre, Gesang), Marcus Kauer (E-Gitarre, Background), Andreas Kühr (Schlagzeug), André Irlmeier (Bass) und Dominic Tamme (Keyboards, Background) bestachen mit einer Vielfalt aus Oldies, Rockklassikern, Pop- und Top-40-Hits. Lieder wie "Hard Rock Café", "Let me entertain you" und "99 Luftballons" waren zu hören. Für den Sound am Abend sorgte Ralf Gräbe.

Am Samstag gehörte die Bühne der Sängerin, Songwriterin und Gitarristin Al Stone und ihrer Band. Zu hören gab es Alternative Southern Rock mit "Driving-The-Long-Road-Feeling". Darüber hinaus präsentierte Stone Stücke aus ihrem Debütalbum "Dark Country".