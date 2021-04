Erster Dampf über Mittelhessen

Die Gießen-Ansicht von Wilhelm Groos: Justus von Liebig bekam das Bild 1852 zur Erinnerung von seinen Professorenkollegen geschenkt, als er die Gießener Universität verließ. Foto: Knossalla/Oberhessisches Museum

GIESSEN - Kunstwerke vergangener Tage üben auf uns mitunter deshalb eine starke Faszination aus, weil sie uns als Betrachter auf eine anregende Zeit- und Entdeckungsreise schicken, auf der wir Orte und Landschaften bestaunen können, wie sie früher einmal ausgesehen haben. Wie beim Blättern in alten Fotoalben tauchen wir in längst verwehte Zeiten ein, stoßen hier und da auf Altvertrautes in ursprünglicher Gestalt und erleben bei genauerem Hinsehen nicht selten die eine oder andere Überraschung.

So ergeht es einem im Oberhessischen Museum vor einem Ölgemälde des in Gießen 1824 geborenen Malers Wilhelm Groos (das Todesjahr ist leider nicht bekannt), der die Ansicht seiner Heimatstadt 1852 mit fast fotografischer Exaktheit auf die Leinwand gebracht hat. Von einem leicht erhöhten Standpunkt aus blickt man auf die beschauliche Provinz- und Universitätsstadt, wie sie sich vor 170 Jahren dem ankommenden Wanderer präsentierte. Die Ansicht gliedert sich klassisch in Vorder-, Mittel- und Hintergrund. Unser Augenmerk gilt zunächst der Stadt im Mittelgrund, deren Gebäude sich harmonisch an die sanft-hügelige Landschaft entlang der Lahn anschmiegen. Man sieht die Stadtkirche, davor den Turm des Alten Schlosses und rechts davon den lang gestreckten Bau des Zeughauses. Auf der linken Seite ziehen sich die Häuser bis zum Seltersberg hin. Rechts im Hintergrund thronen die Burgen auf dem Gleiberg und Vetzberg; dahinter ragt der Dünsberg aus einer Kette blauer Berge empor, die einerseits die Ausläufer des Westerwalds, andererseits links in der Ferne den Taunus erkennen lassen.

Über den Maler weiß man nicht viel, nur dass er 1842 als junger Mann an die renommierte Düsseldorfer Kunstakademie ging, um bei dem seinerzeit berühmten Johann Wilhelm Schirmer Landschaftsmalerei zu studieren. Schirmer vertrat eine romantisch verinnerlichte Haltung zur Natur. In realistischer Weise schuf er Landschaftsausschnitte mit höchster Sensibilität für stoffliche Eigenart und Lichtphänomene. Diese für die Düsseldorfer Landschaftsmalerei eigentümliche Mischung von realistischen und romantischen Tendenzen lässt sich auch aus der Gießen-Ansicht des Schirmer-Schülers herauslesen. So kleidet er in den Vordergrund, den Obstwiesen, Gärten und ein Getreidefeld ausfüllen, in eine kleine spätbiedermeierliche Idylle: Da ist eine Bäuerin mit geschulterter Sense zu ihrer Feldarbeit unterwegs; zwei weitere Frauen folgen ihr. Mag sein, dass Groos damit dem Publikumsgeschmack einer meist städtischen Käuferschicht an der Schilderung eines verklärten Landlebens Tribut zollte, aber auffälliger ist doch, dass der Maler hier außerordentlichen Sinn für die atmosphärischen Gegebenheiten der Landschaft beweist, dass Kolorit und Stimmung des Bildes ganz von den tages- und jahreszeitlichen Lichtverhältnissen getragen sind: Hier ergießt sich die Mittagssonne eines schönen Sommertages über eine lichtgetränkte Landschaft unter malerischem Wolkenhimmel. Auf den Mittagsstand der von links oben außerhalb des Bildes scheinenden Sonne verweisen die Schatten der Obstbäume.

Der eigentliche Clou des Gemäldes zeigt sich aber woanders. Wer genau hinschaut, entdeckt am rechten Bild eine große technische Neuerung jener Zeit: die Eisenbahn. Auf ihrer Fahrt nach Lollar in Richtung Norden zieht die Lok eine imposante Dampfwolke hinter sich her. Gleich ist sie aus dem Bild herausgefahren. So gesehen, ist die Gießen-Ansicht von Wilhelm Groos nicht nur ein Stück Stadtgeschichte, sondern schildert auch ein Stück Technik- und Industriegeschichte einer aufstrebenden Region. Seit 1850, als ein provisorischer Bahnhof am Oswaldsgarten errichtet wurde, verband die Eisenbahn Gießen mit anderen Regionen und Städten Deutschlands. Das Provisorium wurde 1853/54 durch den Bahnhof auf dem heutigen Gelände ersetzt. 1852, also in jenem Jahr, als Groos das Bild malte, war die Main-Weser-Bahn gerade fertig und stellte die Verbindung nach Frankfurt und nach Berlin über Kassel her.

Gut möglich, dass das Gemälde eine Auftragsarbeit war, denn die Gießener Professorenkollegen schenkten es noch im selben Jahr dem hochgeschätzten Chemiker Justus von Liebig (1803 bis 1873), als dieser von Gießen nach München wechselte. Wie es wieder zurück nach Gießen gekommen ist und in die Sammlung des Oberhessischen Museums aufgenommen wurde, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich geschah aber dies über den Umweg von Schenkungen.

Momentan kann das Werk nicht im Original bewundert werden, denn aufgrund der geltenden Corona-Regeln bleibt das Museum weiterhin geschlossen.