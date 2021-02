Erster Förderlotse für gemeinnützige Organisationen

Jan Weimer

GIESSEN - Die Volksbank Mittelhessen baut ihre Fördermittelberatung aus. Erstmals sollen davon auch gemeinnützige Organisationen und soziale Initiativen profitieren. Jan Weimer ist der erste Förderlotse in ganz Hessen. "Viele Menschen spenden in diesen Tagen an gemeinnützige Organisationen und regionale Initiativen. Ob soziale Zwecke, Bildung, Umwelt, Kultur oder bürgerschaftliches Engagement - es gibt unzählige gute Gründe, Projekte und Menschen finanziell zu unterstützen, die sich für Andere einsetzen", teilt das Geldinstitut in einer Presseerklärung mit. Doch nicht nur wegen Corona und der wirtschaftlichen Folgen sitze das Geld nicht mehr so locker. "Zudem gibt es immer mehr Missstände und Not. Wo anfangen, wo aufhören - es brennt an jeder Ecke. Die Konsequenz sind leere Kassen und gestrichene Projekte."

Professionelles Fundraising falle vielen Organisationen schwer, da sie nicht alle Fördertöpfe und Möglichkeiten kennen. Mit mehr als 750 Zuschussquellen für gemeinnützige Aktivitäten sei die Förderlandschaft für den Laien kaum zu überblicken. Mit Jan Weimer bringe die Volksbank Mittelhessen Licht in den Förderdschungel. Sein Büro hat Jan Weimer im Gießener Service-Zentrum der Volksbank, er ist aber im gesamten Geschäftsgebiet aktiv. Foto: Voba