Erster Gottesdienst in Johanneskirche Gießen für 60 Gläubige

Giessen (red). In der Johanneskirche wird am Sonntag, 10. Mai, um 10 Uhr der erste gemeinsame Gottesdienst der Lukas- und Johannesgemeinde gefeiert. Die Schutzmaßnahmen, die das Robert-Koch-Institut und das Land Hessen den Kirchen vorgegeben haben, müssen dabei eingehalten werden. "Das bedeutet, dass man nur mit Mundschutz am Gottesdienst teilnehmen kann und auf das Singen wegen der Gefahr der Tröpfchen-Übertragung verzichtet werden muss. Auch dürfen nur 60 Personen in die Johanneskirche kommen, damit der nötige Abstand eingehalten werden kann", heißt es in einer Pressemitteilung des Evangelischen Dekanats. Eine weitere Schutzmaßnahme werde sein, dass alle Gottesdienstteilnehmer ihren Namen mit Telefonnummer aufschreiben müssen, um gegebenenfalls Infektionsketten nachverfolgen zu können. Akut an Atemwegserkrankungen Erkrankte dürfen nicht teilnehmen.

Kein Gesang

Dieser Sonntag trägt den Namen "Kantate" ("Singet"). Auch wenn auf Gemeindegesang verzichtet werden muss, wird die Musik eine wichtige Rolle spielen. Zwei Lieder werden in den Predigten von Propst Matthias Schmidt und Pfarrer Michael Paul ausgelegt. Pfarrer Matthias Weidenhagen wird als Liturg mit Texten und Gebeten den Gottesdienst mitgestalten, während Kantor Christoph Koerber die Melodien an der Orgel zum Erklingen bringt. Die Texte werden per Beamer an die Wand projiziert, sodass man innerlich mitsingen und mitbeten kann.