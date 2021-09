Erster Klimaschutzbericht für Gießen vorgestellt

Es gibt keinen "Planet B": Bei Klimastreiks gingen auch in Gießen schon Tausende Menschen auf die Straße. Foto: Friese

GIESSEN - 2019 hat sich Gießen das ehrgeizige Ziel gesetzt, binnen 15 Jahren klimaneutral zu werden. In einer Videokonferenz stellte das Klimaschutzmanagement nun mit dem "Klimaschutzbericht 2021" eine erste Zwischenbilanz für den Zeitraum zwischen Januar 2020 und Mai 2021 vor. Künftig soll sie jedes Jahr im September gezogen werden.

Vor dem Hintergrund verbesserter überregionaler Rahmenbedingungen durch die Rückkehr der USA als größter Volkswirtschaft der Welt zum Pariser Klimaabkommen, aber auch die Verschärfung des Bundes-Klimaschutzgesetzes infolge einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, gibt es auch in Gießen Positives in Sachen Klimaschutz zu berichten. Laut dem Energiebericht der Stadtwerke hat sich der Ausstoß von Treibhausgasen in Gießen im Vergleich zum Referenzjahr 1990 um 44 Prozent reduziert. Damit liege die Stadt deutlich unter dem Minderungsziel, das die Bundesregierung im Klimaschutzgesetz für 2020 festgelegt hat. Der Bericht warnt aber auch, dass dieser Rückgang zu einem nicht geringen Teil auf die Corona-Lockdowns zurückzuführen sei. Wie groß der Einfluss der dadurch reduzierten Mobilität ist, wird erst der nächste Klimaschutzbericht zeigen - falls die Pandemie bis dahin Geschichte ist.

Industrie legt vor

Wurden im Basisjahr 1990 in Gießen noch 824 392 Tonnen Treibhausgase bei einer Gesamteinwohnerzahl von 74 497 Menschen ausgestoßen, sind es 2020 nur noch 590 343 Tonnen bei 89 117 Einwohnern. Pro Kopf sanken damit die Emissionen um 39,6 Prozent. Dafür verantwortlich ist vor allem der Sektor Industrie, dessen Anteil sich seit 1990 mehr als halbiert hat. Nur langsam, aber kontinuierlich ist der Treibhausgasausstoß der privaten Hauhalte seit 2008 zurückgegangen. Hier machten sich die forcierte Installation von Solaranlagen und die Wärmedämmung von Gebäuden bemerkbar. So konnten im Berichtszeitraum 2550 Tonnen Treibhausgase mit der Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Dächern eingespart werden.

Wenig bis keine Rückgänge sind dagegen in den Sektoren Verkehr und Gewerbe, Handel und Dienstleistungen zu verzeichnen. Wichtigste Einzelmaßnahme im Bereich Verkehr war die vollständige Umstellung auf Bio-Erdgasbusse der Mit.Bus GmbH, die den Ausstoß um 6440 Tonnen senkte.

Alles in allem befinden sich die Treibhausgas-Emissionen laut dem Bericht "auf einem stabilen Abwärtstrend", der aber dennoch beschleunigt werden müsse, um das selbst gesteckte Ziel zu erreichen. An der Stelle gab es kritische Stimmen aus den Reihen der Teilnehmer. Bis jetzt seien die Projekte zur Treibhausgasvermeidung relativ einfach umzusetzen gewesen und man konnte leicht sichtbare Ergebnisse erreichen. Nun, nachdem diese "abgeerntet" seien, würden weitere Erfolge schwieriger.

In der Tat bedeutet die von der Stadt angestrebte Elektrifizierung sämtlicher Sektoren (Verkehr, Wärme, Industrie etc.) einen künftig weiter steigenden Strombedarf. Dieser Mehrbedarf soll nicht nur durch regenerative Energiequellen gedeckt werden, sondern auch durch Effizienzsteigerung. Ein Teilnehmer merkte an, dass der Wärmemarkt wesentlich verbrauchsstärker sei und größere Mengen Treibhausgas freisetze als die Elektrizitätserzeugung. Laut dem Bericht, den Evelina Stober vom städtischen Klimaschutzmanagement präsentierte, gibt es noch ein "erhebliches Potenzial" bei der Dekarbonisierung der Fernwärme sowie in einer Ausweitung des Wärmenetzes, um von Einzellösungen hin zu quartiers- beziehungsweise stadtweiten Lösungen zu kommen.

Einem Diskutanten, der nach den Bemühungen der Stadt fragte, die Potenziale von Geothermie zu erkunden, konnte Stober wenig Zuversichtliches mitteilen. Geologische Untersuchungen des Gießener Untergrunds hätten ergeben, dass das Potenzial für eine Nutzung von Erdwärme nicht ideal sei.

Ein anderer Zuhörer monierte, dass es vermessen sei, zu glauben, dass die Stadt einen Einfluss auf die Nutzung von Erdgas und Strom habe, denn Privat- und Gewerbekunden seien aufgrund des europaweiten liberalisierten Strommarktes frei beim Einkauf von Erdgas und Strom. "Was wir machen, reicht noch nicht mal ansatzweise, wir müssen mehr tun und auch die breite Masse mitnehmen." Stadträtin Gerda Weigel-Greilich betonte ebenfalls, dass man künftig auch die Menschen einbeziehen müsse, "denen nicht ganz so klar ist, wie wichtig dieses Thema ist", und meinte selbstkritisch: "Wir sind hier doch eher ein exklusiver Kreis." Man müsse den Menschen klarmachen, dass man vom Individualverkehr, aber auch vom steigenden Wohnraumverbrauch abrücken müsse. Auf alle Fälle würden bessere Rahmenbedingungen durch den Bund gebraucht. Sie hoffe daher vor allem auf den Ausgang der Bundestagswahl.