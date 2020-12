Erster Schnee in Gießen: Schlittenfahrt und Staus

Der erste Schnee ist gefallen - und schon werden die Schlitten für eine Rutschpartie herausgeholt. Auf dem Schiffenberg hatten bereits am Vormittag kleine und nicht mehr ganz so kleine Kinder ihren Spaß. Foto: Czernek

GIESSEN - GießenPünktlich zu Beginn der Adventszeit ist der Winter da. In der Nacht zum 1. Dezember fiel der erste Schnee in Hessen. So mancher, der der Wettervorhersage keinen Glauben geschenkt hatte, wurde eines Besseren belehrt. Spätestens wer am Dienstagmorgen die ellenlangen Stau- und Verkehrsmeldungen hörte und direkt miterlebte, der wusste, dass der Winter auch bis nach Mittelhessen gekommen war.

Für viele Autofahrer und Lkw-Lenker kam der Wintereinbruch anscheinend überraschend, sodass die Autobahnen rund um Gießen am Dienstagmorgen schnell wegen diverser Unfälle verstopft waren. In manchen Abschnitten bildeten sich kilometerlange Staus, die den Autofahrern viel Geduld abverlangten. Auch in der Stadt und im Landkreis verzeichnete die Polizei eine erhöhte Anzahl von Verkehrsunfällen, allerdings gingen die meisten der etwa 30 Unfälle glimpflich aus und waren vor allem nur Blechschäden, sagt Jörg Reinemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessens.

Während sich die Kinder über den ersten Schnee freuten und einige bereits den Schlittenhügel auf dem Schiffenberg erklommen hatten, hatte der städtische Winterdienst alle Hände voll zu tun. Drei der insgesamt fünf großen Streufahrzeuge wurden am Montagabend alarmiert und waren seitdem im Einsatz. Ab 4.30 Uhr kamen noch die weiteren Streufahrzeuge hinzu, erläutert Claudia Boje, Pressesprecherin der Stadt Gießen, auf Anfrage des Anzeigers. "Wir sind für den Winter gut gerüstet", so Boje auf Anfrage. In der Salzhalle lagern etwa 900 Tonnen Streusalz. Zusätzlich verfügt die Stadt über ein unterfahrbares Silo, durch das Großstreufahrzeuge schnell Salz nachfüllen können. In diesem Silo sind weitere 100 Tonnen Salz gelagert. "Die Großstreuer streuen sogenanntes 'Feuchtsalz', das ist eine Mischung von Streusalz und Lauge. Das Laugensilo ist mit 30 Kubikmeter Magnesiumchloridlösung gefüllt. Darüber hinaus verfügen wir über ein Lager mit Streusplitt."

Gestreut werde in erster Linie Salz, informierte die Magistratssprecherin und wies auf die Streupflicht der privaten Haushalte hin. Bei Schnee- und Eisglätte ist jeder Eigentümer verpflichtet, die Gehwege, Übergänge Fußgängerzonen, verkehrsberuhigte Bereiche und Straßen ohne Gehwege vor seinem Haus in einer Breite von 1,50 Metern freizuräumen. Falls er dies nicht selbst erledigen kann, so kann eine andere Person oder ein entsprechender Dienst beauftragt werden. Diese Verpflichtung gilt für die Zeit von 7 bis 20 Uhr. Sie ist bei Schneefall jeweils unverzüglich durchzuführen und nach Erfordernis zu wiederholen.

Als Streumaterial sind Sand, Splitt und ähnliches abstumpfendes Material zu verwenden. Asche darf zum Bestreuen nicht genutzt werden. Auf Salz sollte möglichst verzichtet werden. Erlaubt ist es an besonderen Gefahrenstellen wie Treppen oder Gehwege mit starkem Gefälle und zur Beseitigung von Glatteis oder festgetretenen Schneerückständen. Privatpersonen können sich kostenfrei Streumittel abholen, so Boje. Dafür stehen eigens zwei Behälter vor dem Betriebsgelände in der Schlachthofstraße bereit.