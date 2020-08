Erster Schultag in Gießen: Vieles anders als gewohnt

Die Schultüte gehört dazu: Am Montag beginnt für die hessischen Erstklässler der "Ernst des Lebens". Symbolfoto: Warnack

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. "Herzlich willkommen, ihr lieben Leute, an unserer Schule begrüßen wir Euch heute." Lieder wie diese werden in diesem Jahr auf Einschulungsfeiern kaum zu hören sein. Denn gerade beim Singen werden vermehrt Aerosole ausgestoßen. Im Zeitalter von Corona also undenkbar. Trotz vieler Einschränkungen möchten die Gießener Grundschulen ihren Erstklässlern den Einstieg in den "Ernst des Lebens" so angenehm wie möglich machen.

"Wir verteilen die Einschulungsfeier in diesem Jahr auf Dienstag und Mittwoch", erklärt Kerstin Muscheid, Leiterin der Goetheschule. Jedes der 42 Kinder dürfe drei Begleitpersonen mitbringen. Diese müssten zuvor einen vom Hessischen Kultusministerium zur Verfügung gestellten Vordruck ausfüllen, in dem sie bestätigen, gesund zu sein. Die Einschulungsfeier der Goetheschule findet in der Johanneskirche statt. "Zur Begrüßung werden unsere zweiten Klassen eine Geschichte vorlesen, zu der Bilder an die Wand projiziert werden", berichtet Kerstin Muscheid. Die dritten Klassen würden per Videobotschaft ein Rhythmus-Stück zeigen. Die Feier, in deren Rahmen Pfarrer Paul die Kinder einsegnet, soll maximal 30 Minuten dauern. "Danach erhalten die Erstklässler eine Brezel als Geschenk der Schule und absolvieren mit ihren Lehrern die erste Schulstunde." Die Eltern könnten die Wartezeit bei Kaffee und Kuchen in der Schulhalle verbringen.

Auch für die Erstklässler der Uhland-Schule beginnt der erste Tag mit einem Gottesdienst. "Die drei ersten Klassen mit insgesamt 58 Kindern werden nacheinander die Petruskirche besuchen", erzählt Schulleiter Dr. Jan-H. Schneider. Jedes Kind dürfe laut Vorgaben der Kirche zwei Begleitpersonen mitbringen. "Wir mussten unser Programm in diesem Jahr sehr herunterfahren", bemerkt er. Nach dem Gottesdienst mit Pfarrer Matthias Leschhorn gehen die Kinder erstmals in ihre neuen Klassen, während die Eltern im Freien auf dem Schulgelände warten.

"Wir lassen unser Schullied in diesem Jahr leider nur vom Band erklingen", bedauert Julia Wicke, Leiterin der Korczak-Schule. Der offizielle Teil werde sehr kurz sein. Während die zehn Kinder zählende Vorklasse am Dienstag in der Schulmensa eingeschult werde, würde die Feier für die drei ersten Schuljahre mit etwa 20 Kindern pro Klasse in der Sporthalle Ost stattfinden. Jedes Kind dürfe dazu zwei Personen mitbringen. Die traditionellen Schulbrezeln gäbe es in diesem Jahr in einer Tüte. In der Sporthalle hätten die Eltern Gelegenheit, Fragen zu den aktuellen Hygienevorschriften zu stellen. "Wir haben im Vorfeld Infoheftchen an alle Erstklässler-Eltern verschickt", erklärt Julia Wicke.

Das Thema Lehrermangel ist an den drei Grundschulen kein Thema. "Wir sind komplett versorgt", betont Kerstin Muscheid. Das Team der Goetheschule würde um eine Haupt- und Realschullehrerin sowie um eine Lehramtsstudentin mit Berufserfahrung ergänzt. Auch die Ganztagsbetreuung könne wie immer stattfinden.

"Wir sind gut aufgestellt", sagt auch Schneider. In puncto Personal habe man bisher keine Ausfälle zu verzeichnen. In der Korczak-Schule kann nach Auskunft von Julia Wicke bisher nur eine Lehrerin keinen Präsenzunterricht erteilen. "Diesen Stundenausfall können wir aber komplett abdecken", sagt sie. "Dem aktuellen Stand zufolge werden wir im kommenden Halbjahr weniger Ganztagskinder haben."