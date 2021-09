Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die neugegründete Fünfziger-Vereinigung der Herren 1971/2021 trifft sich zu ihrem ersten Stammtisch am Mittwoch (15. September) ab 20 Uhr in der Rödgener Bürgerhaus-Gaststätte „Noch’n Gedicht“ in der Bürgerhausstraße 1. Dazu sind auch Interessenten willkommen, die bei der Konstiutierung des Jahrgangs verhindert waren.