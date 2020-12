Erstes Fohlen der Saison in Gießener Tierklinik

Bella ist beim Fototermin erst fünf Tage alt und noch etwas wacklig auf den Beinen. (Foto: Imme Rieger)

GIEßEN - Gerade mal ein paar Tage alt ist die kleine Bella bei ihrem ersten Fototermin. „Sie ist doch allerliebst!“, zeigt sich Prof. Axel Wehrend, Chef der Gießener Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und Andrologie der Groß- und Kleintiere, ganz begeistert über seine vierbeinige Patientin. Bella ist etwas Besonderes: „Sie ist das erste Fohlen dieser Saison, ein kleines Minishettyfohlen“, erläutert der Veterinär. Normalerweise beginne die Abfohlsaison erst Ende Januar oder im Februar.

Leider ging es dem Fohlen nach seiner Geburt nicht gut. Es ist schließlich nicht ohne Grund in der Gießener Tierklinik. Wer es anschaut, merkt schnell, dass die Mini-Stute schwach und etwas apathisch wirkt. „Das ist kein normales Verhalten“, betont Wehrend. Der kleine Körper ist in eine rosa Wärmedecke gehüllt, um den Hals hat Bella einen weißen Verband, darunter ist ein Zugang für Infusionen verborgen.

Der Tierarzt erzählt die Geschichte rund um die Geburt: „Die Kleine wurde zu Hause im südhessischen Seeheim-Jugenheim geboren. Alles lief glatt, die Besitzer beobachteten den Geburtsvorgang über eine Kamera.“ Direkt nach der Geburt sei es ganz wichtig, dass die Fohlen anfangen, Muttermilch zu trinken, denn diese enthält überlebenswichtige Inhaltsstoffe für das Immunsystem und den Stoffwechsel. „Bekommt das Fohlen zu wenig von dieser Erstmilch, besteht ein hohes Risiko für Infektionskrankheiten“, weiß der Tierarzt. Offensichtlich trank Bella zu wenig direkt nach ihrer Geburt, denn die Haustierärztin ihrer Besitzer stellte bei einem Bluttest fest, dass das Stutfohlen eine Infektion hatte. So brachten die Besitzer es nach Gießen.

„Bella ist ein klassischer Intensivpatient. Sie bekommt bei uns jetzt viermal täglich Infusionen über den dauerhaften Zugang am Hals“, erläutert der Experte. Gleich nach ihrer Ankunft bekam sie eine Plasmatransfusion, um ihr auf diese Weise die lebenswichtigen Abwehrstoffe zu geben. „Bei einer solchen Erkrankung setzen sich die Bakterien in den Organen fest, deshalb müssen wir die fehlenden Abwehrstoffe durch eine Transfusion zuführen. Bella hatte als Komplikation auch Durchfall“, erläutert der Professor, während er gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Lukas Demattio eine der regelmäßigen Infusionen vorbereitet. Darin enthalten sind unter anderem Antibiotika, Schmerzmittel und Vitamine.

Während die Infusion in den Körper des kleinen Stutfohlens läuft, hält Lukas Demattio die Infusionsflasche in die Höhe und achtet darauf, dass alles funktioniert. Die Mutter der kleinen Bella passt ebenfalls sehr gut auf ihr Fohlen auf, schnaubt gelegentlich leise und lässt es auch während der Behandlungen nicht aus den Augen. „Ein solches wenige Tage altes Fohlen muss sehr diffizil behandelt werden, wir müssen ganz genau schauen, welche Dosierung wir bei den Medikamenten anordnen“, sagt der Professor, dessen Institut nach seiner Angabe in der Neugeborenen- und Fohlenmedizin national und international einen Spitzenplatz belegt.

Hier in der Tierklinik an der Frankfurter Straße können die vierbeinigen Patienten rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche behandelt und betreut werden. „Das können Sie als normaler Tierarzt gar nicht leisten. Bei uns gibt es auch sehr viele freiwillige studentische Hilfskräfte, wir sind in dieser Hinsicht sehr gut aufgestellt und können die Tiere entsprechend engmaschig betreuen“, erklärt Wehrend.

Tierarzt Lukas Demattio, der den Lesern dieser Zeitung unter anderem schon 2018 begegnete, nachdem er eine seltene Vierlingsgeburt bei einem Kamerunschaf betreut und die kleinen Lämmer erfolgreich aufgepäppelt hatte, zeigt sich auch bei seiner aktuellen Patientin Bella zuversichtlich: „Fohlen sind immer kritische Patienten, aber wir sehen mal, wie sie sich weiter entwickelt!“ Und während sich Stutfohlen Bella am Euter seiner Mutter ein wenig Milch abholt, bleibt ihr zu wünschen, dass sie schon bald wieder ganz gesund und munter wird und auf die heimische Koppel zurückkehren darf.