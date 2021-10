"Erstis" und Partygänger feiern in Gießen wie vor der Pandemie

Zurück ins Studentenleben: Lange Schlangen, wie vor der "Zwibbel", gehören wieder dazu. Foto: Leyendecker

GIESSEN - Es ist oftmals ein nahezu absurdes Gefühl. Einmal kurz den digitalen Impfpass vorgezeigt und schon ist alles wie 2019. Die Kneipen sind voll, die Masken sind nicht aufgezogen und über allem liegt eine Partystimmung, wie seit Monaten nicht mehr. Die 2G-Regelung in vielen Gießener Kneipen und Clubs sorgt dafür, dass die Feierwütigen wieder zurückkehren - wie aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Schlangen an Kneipen wie der "Zwibbel", dem "Apfelbaum" oder beim "Klimbim" sind nicht mehr eine Seltenheit, sondern (wieder) die Regel. Hinzu kommt die Einführungswoche, die nun ein Revival der besonderen Art feierte. Für die angehenden Neustudenten waren wieder Präsenzsitzungen samt Kneipentouren geplant, wenngleich letztere eine eher "inoffizielle Veranstaltung" waren. Die Kommunikation und der Drang nach Abenteuer waren jedoch sowohl unter den "Erstis", den altgedienten Studenten und den Mentoren ungebrochen. "Es ist schon echt seltsam. Klar, es ist besser als letztes Jahr, aber immer noch nicht dasselbe wie damals. Wie denn auch?", fragte sich Sebastian Fritsch. Der 29-Jährige ist Mentor und betreut eine Erstsemestergruppe aus dem Fachbereich 04. "Die 'Erstis' hatten ja alle viel Präsenz dank des Abis. Die Umstellung auf digital wird wieder schwierig", schätzt Fritsch die Lage ein. Viktoria Kreiling ist eine "seiner" Erstis. Die 20-Jährige hatte im vergangenen Jahr bereits ein Germanistikstudium begonnen, das sich jedoch aufgrund der reinen Onlinelehre als sehr deprimierend herausgestellt hatte. "Dieses Semester kann nur besser werden und ich bin voller Vorfreude auf die hybride Variante", meinte Kreiling im Gespräch mit dem Anzeiger. Sie wolle endlich was vom Studentenleben mitbekommen und freue sich aus diesem Grund über die Erstiwoche. Bei Annika Zinn sieht es ähnlich aus, wenngleich die 20-Jährige bereits im Wintersemester 2019 ein Studium begonnen hatte. "Ich hatte die Erstiwoche noch in Präsenz und meine Erwartungen waren dementsprechend hoch", schildert sie. Mit der hybriden Variante könne sie sich grundsätzlich anfreunden, doch ist es ihr wichtig, dass viele Veranstaltungen in Präsenz stattfinden sollten. "Ich möchte leichter neue Leute kennenlernen als nur digital", so die 20-Jährige. Sie selbst ist neu in Gießen und vor ein paar Tagen aus Kassel hergezogen, kenne deshalb nur ihren Mitbewohner. "Vorlesungen digital sind okay, kleinere Seminare in Präsenz wären super." Das sieht Mentorin Julia Becker ähnlich. "Die Präsenztermine sind befreiender und man kann sich einfach 'connecten'. Ein Online-Meeting ist einfach nicht dasgleiche, aber immerhin sind die Bars mit 2G eine super Möglichkeit zum Kennenlernen", meint die 23-Jährige.

Und wie sieht es bei den erfahrenen Studierenden aus? Chris und Marius studieren gemeinsam im zehnten Semester Jura und haben sich in die Schlange vor dem "Klimbim" eingereiht. "Es geht endlich wieder los. Einiges ging ja doch im Verborgenen ab, aber jetzt, dank 2G, ist alles wieder so, wie es sein soll", erzählt Chris. Marius ergänzt, dass die Partystimmung nie getrübt war, aber immer zurückstehen musste. "Klar, die Pandemie hatte Vorrang, aber die Möglichkeiten waren auch während Corona gegeben." Eine Grundhaltung, die sich durch die gesamte Ludwigstraße zieht.

Abseits der beliebten Kneipenstraße bleiben jedoch auch weiterhin noch einige Clubs still und dunkel. Grund dafür: der enorme Personalmangel. In vielen Kneipen wird nach Mitarbeitern gesucht, die sich während der Pandemie eine andere Nebentätigkeit suchen mussten. Das "Monkeys" zum Beispiel kann aufgrund des Personalmangels noch nicht öffnen, wie Betreiber Marian Radovcic schildert. Kultclubs wie das "Scarabée" hingegen konnten auch wieder öffnen, vor allem dank der Unterstützung der hiesigen Besucher. "Durch Eure Spenden im vergangenen Jahr habt ihr das 'Scara' gerettet. Dafür sind wir euch von Herzen dankbar!", schrieb Betreiberin Isabel Bojunga neulich auf Instagram. Im "Scarabée" gilt ebenfalls die 2G-Regelung, wenngleich Bojunga dies nur sehr widerstrebend umsetzt. 18 Monate waren die Tanzflächen drinnen dicht. Der Drang, endlich wieder für Partyatmosphäre Gießen zu sorgen, überwiegt fast alles. Und bei den Besuchen in der vergangenen Woche wird eines ganz deutlich: Die Diskussionen rund um 2G oder 3G scheinen nahezu gänzlich verstummt zu sein, zumindest in Gießens Partyszene. Denn ein 3G-Konzept fährt hier niemand.