Erstsemester der Uni Marburg in Zeiten von Corona

MarburgNotunterkünfte braucht die Marburger Philipps-Universität in diesem Jahr wohl nicht - aber sehr große Räume, um die Abstandsregeln der Corona-Pandemie einzuhalten. Im Wintersemester möchte die Hochschule die Zahl ihrer Präsenzveranstaltungen auf bis zu einem Drittel erhöhen. Die Stadt Marburg bereitet eine virtuelle Stadtrallye für die Erstsemester vor.

Ob es in diesem Jahr überhaupt Studierendengruppen geben wird, die zum Studienstart lautstark durch die Oberstadt ziehen, ist für Johannes Maaser vom städtischen Fachdienst Gefahrenabwehr bislang völlig offen. Die üblichen Stadtrallyes der Fachschaften, die seit Jahren mit ihm abgestimmt werden, sind angesichts der Coronakrise jedenfalls abgesagt. Stattdessen planen die Fachschaften Events wie gemeinsames Kochen am Bildschirm und Beratungsspaziergänge im Wald, damit sich die Neuankömmlinge untereinander kennenlernen. Schließlich sollen die jungen Leute die Stadt und ihre Hochschule auch als sozialen Raum erleben, sagt Ulrikka Richter von der Allgemeinen Studienberatung.

Deswegen plant die Hochschule in der Zeit vom 26. bis zum 30. Oktober eine Einführungswoche, die vor allem im Hörsaalgebäude stattfinden soll. Geboten wird eine Mischung aus Online-Angeboten und Veranstaltungen vor Ort, bei denen sich etwa die Professoren vorstellen. "Wir versuchen ein Hybrid-Semester", sagt Jochen Fischer, Uni-Dezernatsleiter für Studium und Lehre. Vor allem für die Erstis soll es mehr Präsenzunterricht geben.

In jedem Fachbereich soll es sogenannte "Study Buddies" geben, die den Studienanfänger bei der Ankunft an der Uni helfen. Ein virtueller Orientierungsmarkt ist für Donnerstag, 29. Oktober, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr geplant. Dabei stellen sich Einrichtungen wie die Uni-Bibliothek, das Sprachenzentrum, das International Office, das Hochschulrechenzentrum, die Servicestelle für behinderte Studierende, die Schreibwerkstatt sowie mehr als 70 studentische Initiativen, Kirchen, Sportvereine, Chöre, Orchester und kulturelle Einrichtungen vor.

Bei den Veranstaltungen vor Ort gibt es ein ausgeklügeltes Hygienekonzept mit versetzten Ankunfts- und Lüftungszeiten, versichert die Uni. Wie kompliziert das ist, zeigt die zunächst vorgesehene und dann wieder verworfene Planung, nach der die Studierenden im Georg-Gaßmann-Stadion hätten begrüßt werden sollen. Doch auch für je 400 Erstsemester hätte es eine Sondergenehmigung mit zahlreichen Ordnern gebraucht. Zudem könnte es Ende Oktober unter dem Dach der Tribüne empfindlich frisch werden. "Wir wollen das Zurechtkommen erleichtern, ohne ein Risiko einzugehen", so Fischer.

Auch die Stadt Marburg hat umgeplant: Anstelle des Studimarkts, der noch im vergangenen Jahr auf dem Marburger Marktplatz stattfand, wird es einen virtuellen Stadtrundgang geben. Dabei wird ein Studienanfänger am Hauptbahnhof von einem Kommilitonen in Empfang genommen, der ihm die Stadt zeigt. Auf dem Weg durch die City lernt der Neuling Marburgs Blindenampeln, das Fahrradverleihsystem, die Busse, die zentralen Uni-Einrichtungen, aber auch Kulturzentren, Altstadt, Lahnwiesen, Marktplatz, Elisabethkirche und das Schloss kennen.

Die höheren Semester haben bereits mehr Erfahrungen mit dem Studieren unter Corona-Bedingungen: Die Vorlesungen werden online abgehalten - das wird auch so bleiben. Seminare mit Referaten funktionieren als Videokonferenzen. Manche Lehrenden verlegten ihre Veranstaltungen zumindest im Sommersemester einfach an die frische Luft. Laborpraktika müssen allerdings vor Ort stattfinden.

Unterdessen sind die zentralen Uni-Einrichtungen größtenteils geöffnet: Die Mensa bietet seit Anfang September wieder täglich drei Gerichte im Bistro am Erlenring und auf den Lahnbergen. Die Universitätsbibliothek gehörte sogar zu den ersten bundesweit, die wieder aufmachten. Das liegt am neuen Gebäude und dem Selbstbedienungsservice. Wer in der Marburger UB ein Buch leiht, muss das Personal nicht ansprechen. Es gibt auch wieder knapp 600 Lese- und PC-Arbeitsplätze - aber nur mit Platzbuchung und Mundschutz. Für die Einhaltung sorgt der Sicherheitsdienst.