Erweiterung der Hedwig-Burgheim-Schule in Rödgen

Holzkonstruktion und Pultdach: Wie der Erweiterungsbau aussehen soll, zeigt die Animation.

GIESSEN-RÖDGEN. An der einzügigen Grundschule im Stadtteil werden derzeit rund 70 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, teilte Schuldezernentin und Stadträtin Astrid Eibelshäuser (SPD) dem Ortsbeirat Rödgen bei der Vorstellung der geplanten Erweiterung der Hedwig-Burgheim-Schule mit. Schon seit Jahren sei diese Zahl konstant. Doch neben den zu Unterrichtenden arbeiten 21 Menschen dort und mit dem Platz ist es knapp geworden. Zudem bleiben die Kinder viel länger in der Schule. Und deshalb wird es nötig, das Gebäude zu erweitern.

Eine Mensa ist nicht vorhanden, die Essensausgabe erfolgt bislang im Eingangsbereich und im Raum der Schülerbetreuung. Auf 160 Quadratmeter Nutzfläche bezifferte Jutta Müller, Leiterin des Hochbauamtes, den neuen, notwendig gewordenen Anbau bei der Vorstellung der Pläne. Auf der Grünfläche, wo jetzt die Tore stehen, entsteht in Holzrahmenbauweise der Erweiterungsbau mit Pultdach und Photovoltaikanlage. Dort untergebracht werden eine Mensa mit Ruheraum und Bibliothek, eine Ausgabeküche, Personal-WC und eine barrierefreie Toilette. Die vorhandenen Flure in der Schule erhalten eine überdachte Verbindung zum Anbau, die 2,50 Meter breit und nicht seitlich geschlossen ist. Zwischen dem Anbau und dem Bestand wird ein Schulgarten angelegt.

"Tischlein deck Dich"

Perspektivisch gebe es Erweiterungsmöglichkeiten, meinte die Amtsleiterin. Ellen Böttcher (SPD) fragte nach der Zubereitung des Essens, das vom Caterer "Tischlein deck Dich" wie auch in anderen städtischen Einrichtungen angeliefert wird . Es sei nicht zu leisten, vor Ort die Vorschriften für die Essenszubereitung einzuhalten, klärte Eibelshäuser auf.

Dieter Geißler (SPD) bemängelte, dass dem Ortsbeirat die Pläne nicht vorher zugänglich gemacht wurden, dann hätte man sich vorbereiten können. Die Stadt sicherte zu, die Unterlagen per Mail den Bürgervertretern zur Verfügung zu stellen.

Als "Wermutstropfen" bezeichnete Jutta Müller den Weggang der Sachbearbeiterin für die Planung in zwei Tagen, versprach aber, dass es weitergeht: Die Fertigstellung wird für 2022 anvisiert, der Bauantrag ist gestellt. Dieter Geißler meinte, der Magistrat solle wegen des Wegfalls der Grünfläche versuchen, eine Fläche gegenüber des Schulgeländes als Ersatz zur Verfügung zu stellen. Finn Becker von der Initiative "Verkehrswende Rödgen" präsentierte Vorschläge (diese Zeitung berichtete) und erntete Zustimmung in weiten Teilen des Ortsbeirates. Seine Ausarbeitung soll an die Stadt weiter gegeben werden, empfahl das Gremium.

Als "unbefriedigend" bezeichnete Jürgen Becker die Antwort aus dem Stadthaus zur Rödgener Forderung nach Stadtteilarbeitern. Diese Ausführungen hätte der Ortsbeirat schon einmal bekommen und ist damit nicht einverstanden. Die Stadt teilt mit, mit ihrem Konzept zur Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen in den Stadtteilen sehe sie "ein ordungsgemäßes Erscheinungsbild gewährleistet". Eine unverhältnismäßige Häufung von Meldungen relevanter Mängel in den letzten Jahren aus Rödgen könne nicht bestätigt werden. "Auf die Schaffung von Stadtteilarbeiterstellen sollte daher verzichtet werden", kommt Stadträtin Gerda Weigel-Greilich zum Ergebnis ihrer Prüfung. Der Forderung der Rödgener, Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt anzuordnen, erteilt die Stadt eine Absage: Das Unfallgeschehen in der Ortslage sei nicht geeignet, daraus "eine besondere, das Normalmaß überschreitende Unfallhäufigkeit der Verkehrssituation herzuleiten," schreibt Verkehrsdezernent Bürgermeister Peter Neidel (CDU). In naher Zukunft könne eine Geschwindigkeitsbegrenzung nicht in Aussicht gestellt werden.

Die Stadt kann keine Straßenliste über Ausbesserungen von Bürgersteigen, so wie es die Rödgener gerne hätten, aufstellen.