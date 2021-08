Erweiterung des Fachärztezentrums in Gießen geht voran

Die Arbeiten am Erweiterungsbau des Fachärztezentrums auf der Hardt schreiten zügig voran. Foto: Ev. Krankenhaus Gießen

GIESSEN - Gießen (red/hm). Parallel zum größten Erweiterungs- und Modernisierungsbauprojekt am Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Mittelhessen startete im November 2020 das zweite Großprojekt mit der Erweiterung des benachbarten Fachärztezentrums auf der Hardt in Gießen. Patienten dürfen sich zukünftig auf ein erweitertes Behandlungsspektrum in hochmodernen Räumlichkeiten freuen. Eröffnung ist zum Jahresbeginn 2022 geplant, heißt es in einem Schreiben des "EV". So entwickelt sich mit großen Schritten der neue Gesundheitscampus auf der Hardt. Agaplesion investiert über sieben Millionen Euro in das Fachärztezentrum. Die erweiterte Nutzfläche des Anbaus bietet zukünftig ein ergänzendes Behandlungsspektrum in hochmodernen Praxis- und Behandlungsräumen. Mit dem Erweiterungsbau des angegliederten Fachärztezentrums setzt das "EV" die Kooperation auf Augenhöhe mit niedergelassenen Fachärzten konsequent fort. Auf insgesamt fünf Ebenen inklusive einem Kellergeschoss werden Patienten zukünftig ein noch breiteres Behandlungsspektrum gebündelt an einem Standort finden. "Wir freuen uns, zukünftig unseren Patientinnen und Patienten auf insgesamt rund 5070 Quadratmetern Angebotsfläche eine Ausweitung des medizinischen Fachspektrums anbieten zu können", so Geschäftsführer Sebastian Polag.

Die Bauarbeiten schreiten gut voran, sodass mit dem Innenausbau und der Verknüpfung mit dem bestehenden Fachärztezentrum bereits gestartet wurde. Die Inbetriebnahme der neuen, hochmodernen Räumlichkeiten ist für Januar kommenden Jahres geplant.

Zu den bereits bestehenden Spezialisten und Facharztpraxen im Fachärztezentrum, wird mit dem Erweiterungsbau das Behandlungsspektrum um nachfolgende hoch qualifizierte Fachärzte und

-ärztinnen und Spezialzentren ausgeweitet. Im Erdgeschoss wird neben einer Apotheke am EV, über den Betreiber Thorsten Junk, das bekannte Zentrum für Schmerzmedizin mit Dr. med. Jessen und Ole Peters das Behandlungsspektrum ergänzen (vormals Standort St. Josefs Krankenhaus/Balserische Stiftung).

Auf der ersten Ebene wird der Facharzt für Neurochirurgie/Wirbelsäulenchirurgie Dr. med. Thomas Kuhn seine bisherigen Praxisräume von der Alicenstraße auf die Hardt verlegen. Für Dr. Kuhn, der bereits seit 2012 die Sektionsleitung Wirbelsäulenchirurgie am "EV" führt, bietet die praxisnahe Räumlichkeit eine besondere Attraktivität. Hinsichtlich der verbesserten Infrastruktur mit kürzeren Wegen und einer besseren Taktung, wird es sowohl für das Praxisteam als auch für Patienten um ein Vielfaches komfortabler.

Auf der zweiten und dritten Ebene des Neubaus entsteht das größte und modernste Internistische Gemeinschaftspraxiszentrum in Mittelhessen. Mit dem Gewinn des Internistischen Praxiszentrums, Abk. IPZ (ebenfalls bisheriger Standort in der Wilhelmstraße) werden die bereits bestehenden Praxen für Kardiologie, Pneumologie und Gastroenterologie des Agaplesion Med. Versorgungszentrum Ev. Krankenhaus Mittelhessen (Abk. MVZ) sowie die Gastroenterologische Praxis des Facharztes Dr. med. Newie, welche sich aktuell bereits in einer Praxisgemeinschaft mit dem MVZ befindet, vom Internistischen Praxiszentrum im Bereich Kardiologie mit den Fachärzten Dr. med. Noeske, Dr. med. Khan und Prof. Dr. med. Erdogan verstärkt. Zusätzlich wird das neue Spezialgebiet Rheumatologie mit Dr. med. Käßer und einer neuen Kollegin erweitert.

Den Experten des IPZs stehen zusätzlich im EV ein hochmodernes Herzkatheterlabor mit zwei Linksherzkathetermessplätzen, eine Chest-Pain-Unit für akute Herznotfälle sowie der neue hochmoderne Hybrid-OP für die Behandlung ihrer Patienten zur Verfügung. Die vierte Ebene im Penthousestil mit Blick über ganz Gießen wird um ein erweitertes Zentrum der bereits ansässigen Klinik für Plastische, Ästhetische, Rekonstruktive und Handchirurgie unter der Leitung von Chefarzt Dr. med. Schloßhauer vervollständigt. Die Klinik, die in Gießen eine Alleinstellung besitzt, erweitert hier ihr Spektrum und gründet ein zusätzliches Zentrum für Ästhetik. Somit werden alle vier Säulen der plastisch-rekonstruktiven und der ästhetischen Chirurgie an einem Standort angeboten.

Der neu entstehende Gesundheitscampus wird zudem durch die bereits ansässigen Spezialisten und Fachpraxen im baulich direkt angegliederten Fachärztezentrum verstärkt.