Erzählen Sie was Narratives!

Sprach-Optimist Murtaza Akbar weiß den Wert des Narrativen zu schätzten. Und erzählt dazu jetzt seine eigene Geschichte. Foto: Wortwahl

Letztens hatte ich eine Begegnung der besonderen Art. Es war in einem Museumscafé. Da unterhielten sich drei Hochintellektuelle, ich saß mit Abstand einen Tisch weiter. Eigentlich wollte ich mich mit meinem Bekannten unterhalten, aber das laute Gespräch am Nachbartisch zog mich in den Bann. Ich kann Ihnen sagen, da wurde mit Modebegriffen, nein, sorry, damit sind ja Begriffe aus der Modewelt gemeint, ich wollte sagen: Da wurde nur so mit Modewörtern um sich geworfen. Ich musste nur zuhören, mir die Wörter merken und schon war die halbe Kolumne fertig. Da ging es zuvorderst (das wollte ich schon immer mal schreiben) um Narrative. Damit das hier mal klar gesagt wird: Wer den Begriff Narrativ nicht verwendet, hat komplett die Kontrolle über seinen Wortschatz verloren. Ja, der oder die hat dann nicht genug Resilienz. Nein, das ist auch kein Modewort. Absolut nicht. Wer das behauptet, der hat die Kontrolle, na Sie wissen schon.

*

Narrative bedeutet übrigens einfach gesagt Erzählungen, aber Geschichten erzählen oder so klingt voll banal. Da muss schon was Narratives her. Maximal Storytelling kann da mithalten. Dazu kann ich Ihnen ganze Geschichten erzählen. Ja, wirklich, seien Sie da mal nicht so beratungsresistent, das wird auch immer gerne genommen. Der oder die ist beratungsresistent. Da zählen nur Fakten, keine Geschichten. Auf der anderen Seite gibt es ja postfaktische Erlebnisse. Also, wenn das jemand in meiner Nähe sagt, habe ich einen automatischen Fluchtreflex. Postfaktisch erinnert mich irgendwie an "Raumschiff Surprise - Periode 1" mit dem sprachgewandten Bully Herbig.

*

Wie kriege ich jetzt wieder die Kurve zu Modewörtern, besser bekannt als Buzz-words? Da hole ich Sie jetzt einfach noch mal ab, damit Sie sich auf das Wesentliche fokussieren können. Alles andere ist eh alternativlos. Wobei: Sie sind sicher agil Agilität oder agiles Arbeiten ist dieser Tage auch schwer angesagt. Wissen Sie, ich finde das sehr besonders. Haben Sie das auch schon mal gehört? Dieses besonders als finale Einschätzung. Da musste ich erst mal unsere agentureigene Lektorin fragen.

ZUR PERSON Murtaza Akbar ist Trainer, Coach und Redner zum Thema Sprache und Kommunikation. Der gebürtige Frankfurter mit pakistanischen Wurzeln ist zudem Geschäftsführer der Agentur Wortwahl und Dozent an der Hochschule Darmstadt im Studiengang Onlinekommunikation. Zu erreichen ist er über info@akbar.de sowie im Internet unter www.akbar.de.

*

Also, hier mal ein kurzer Exkurs: "besonders" ist ein Adverb und kein Adjektiv. Uff, an dieser Stelle verliere ich wahrscheinlich die Hälfte meiner geschätzten Leserinnen und Leser mit so einem Grammatik-Zeug. Wenn Sie es wirklich wissen wollen, schauen Sie mal nach, was der Unterschied zwischen einem Adverb und Adjektiv ist. Gar nicht so einfach. Diese "rote Linie" zur höheren Grammatik möchte ich ungern überschreiten. Das wäre arg grenzwertig. Hätte ich das alles auch untergebracht.

*

Ich will Sie ja viel lieber nachhaltig überzeugen, wie schön unser Wortschatz ist. Nachhaltig hat vor zehn Jahren auch noch keiner gesagt, jedenfalls in meiner Umgebung. Da hieß es meistens langfristig, ist ja auch nicht das gleiche oder dasselbe? Aber nachhaltig ist noch mal so richtig fetter, wichtiger, tiefgründiger. Dass Sie mich nicht falsch verstehen, ich will hier kein Framing betreiben. Nachhaltigkeit ist sehr wichtig, zumindest sehr oft, keine Frage. War das "dass" auch richtig am Anfang des vorletzten Satzes? Hoffe doch ja. Denn auf meine vergangene Kolumne habe ich so viele Mails bekommen wie selten zuvor. Und warum? Weil ich ein falsches "dass" drin hatte. Dass das mir als Sprach-Optimist passiert! Ich überlege ernsthaft, hier und da mal einen solch banalen Fehler einzuarbeiten. Denn ich freue mich über Ihre Mails, meistens. Welche banalen Fehler gehen Ihnen noch auf den Zeiger? Schreiben Sie mir, gerne recht freundlich. Dass ich das mal schreibe. Danke vielmals.