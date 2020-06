Erzieherin einer Kita in Gießen positiv auf Covid-19 getestet

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - An der Kindertagesstätte "Marie Juchacz" in Wieseck ist eine Erzieherin positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen ermittelt derzeit Kontaktpersonen. Das Ergebnis liegt seit diesem Dienstag vor. Die Frau zeige bisher keine Symptome, sie war im Rahmen eines Tests im häuslichen Umfeld ebenfalls überprüft worden und sei nun zu Hause isoliert, teilt der Landkreis in einer Presseerklärung mit.

Die Erzieherin war zuletzt in der vergangenen Woche in der Betreuung in der Kita eingesetzt. Das Gesundheitsamt steht in enger Abstimmung mit der Arbeiterwohlfahrt Gießen als Träger der Einrichtung sowie der Kitaleitung. "Alle engen Kontaktpersonen, dazu zählen die von der Frau zuletzt betreuten sieben Kleinkinder und drei Kolleginnen innerhalb einer Gruppe, müssen vorsichtshalber in Quarantäne. Sie sollen rasch getestet werden. Die Eltern der Kinder müssen als Kontaktpersonen von Kontaktpersonen nicht in Quarantäne", heißt es weiter.

Die Gruppe, in der die Erzieherin tätig war, sei geschlossen worden. Alle Gruppen der Einrichtung sind räumlich voneinander getrennt. Die Kita befindet sich im eingeschränkten Regelbetrieb und bleibt bis auf Weiteres geöffnet. Eltern werden durch den Träger informiert.