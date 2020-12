Es bleibt bei zwei Förderschulen in Gießen

An der Helmut-von-Bracken-Schule gibt es die Förderschwerpunkte "Sprachheilförderung" sowie "emotionale und soziale Entwicklung". Foto: Friese

GIESSEN - Ein Besuch der Gießener CDU an der Helmut-von-Bracken-Schule hat für Irritationen gesorgt. Danach warnten die Christdemokraten nämlich davor, deren "anerkannte Leistungen einzuschränken und zu gefährden" sowie "ohne Not" eine Zusammenlegung mit der Albert-Schweitzer-Schule zu betreiben. Denn dies sei weder räumlich noch pädagogisch sinnvoll und nicht im Interesse der Förderschüler. Beide Einrichtungen seien erwünscht und dürften nicht angezweifelt werden. "Wir wollen, dass der Elternwille respektiert wird", so der Stadtverbandsvorsitzende Klaus Peter Möller. Auch vermisst die Union eine entsprechende Information über solch "weitreichende Pläne".

Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser hat die Aussagen auf Anfrage des Anzeigers "mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen". Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Überlegungen für eine "Neuausrichtung der organisatorischen sonderpädagogischen Förderung in Gießen" einerseits schon 2017 im Ausschuss für Schule und Kultur vorgestellt worden sind und andererseits seit Herbst 2019 in der ursprünglich angedachten Form einvernehmlich gar nicht weiter verfolgt würden.

Tatsächlich waren seinerzeit Veränderungen beabsichtigt. Damals ging es unter anderem darum, die Stadt zum Schuljahr 2017/18 in das "Inklusive Schulbündnis" durch das Hessische Kultusministerium aufzunehmen. Dieses hat auch nach wie vor Bestand. Dazu gehörte aber ebenfalls, dass die Existenz von zwei - zumal nicht allzu weit voneinander entfernten - Beratungs- und Förderzentren (BFZ) in einer mittelgroßen Stadt wie Gießen als "nicht mehr zeitgemäß" eingeschätzt worden ist, wie es in dem Antrag des Magistrats hieß. Um die Steuerung insgesamt zu erleichtern und die inklusive Bildung an allgemeinen Schulen zu unterstützen, sollte es daher nur noch ein BFZ geben, ergänzt Volker Karger, der stellvertretende Leiter des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis.

Gleichzeitig sei vorgesehen gewesen, die Förderschwerpunkte Lernen, Sprachheilförderung und emotional-soziale Entwicklung in einer Förderschule zu vereinigen. "Dabei wären jedoch keine Förderschwerpunkte entfallen, auch wäre die Wahlfreiheit zwischen Förderschule und inklusiver Bildung für Eltern in gleicher Weise gewährleistet gewesen", stellt Astrid Eibelshäuser klar. Diese Konzepte seien zwischen dem federführenden Staatlichen Schulamt, dem Schulträger, den Förderschulen, der Personalvertretung und Vertretern der allgemeinen Schulen in einem mehrmonatigen und breit angelegten Diskussionsprozess erörtert worden.

Nur noch ein BFZ

Für die Neuorientierung war eine Planungszeit von drei Jahren anberaumt. "Danach hätten durch die Stadtverordnetenversammlung schulorganisatorische Beschlüsse getroffen werden müssen, die in eine veränderte Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen eingegangen wären", so die Dezernentin. Nur: Es gab nichts zu beschließen, weil in Abstimmung mit dem Kultusministerium wieder Abstand von dem Vorhaben genommen worden sei, "zwei Systeme unter einem Dach zusammenzubringen" und das BFZ eigenständig - also nicht an einer Schule angesiedelt - mit nur wenigen Schülern aufzustellen. "Das ließ sich so aber nicht realisieren." Zudem wäre Letzteres nicht in Einklang mit dem Hessischen Schulgesetz gewesen. Das bedeutet wiederum, dass beide Schulen "mit ihren jeweiligen Profilen belassen werden wie sie sind". Allerdings ist die Albert-Schweitzer-Schule inzwischen kein BFZ mehr, sondern nur noch die Helmut-von-Bracken-Schule. Und die wissen selbstredend darüber Bescheid.

Was das "Inklusive Schulbündnis" betrifft, so sind darin alle Gießener Schulen vernetzt, erläutert Volker Karger. Ziel sei es auch, so für mehr Transparenz zu sorgen. Die Landesregierung möchte mit diesen hessenweit implementierten Kooperationen erreichen, "gemeinsam den besten Förderort für jedes einzelne Kind zu finden, das sonderpädagogischer Förderung bedarf", ist auf der Internetseite des Kultusministeriums nachzulesen. Denn nicht überall seien dafür die gleichen Voraussetzungen, etwa hinsichtlich der Barrierefreiheit, vorhanden. Im Frühjahr und Herbst werden dann in Konferenzen die Standorte für den inklusiven Unterricht nach verbindlichen, regionalen Kriterien festgelegt und auf Vorschlag der BFZ-Leitung die Lehrerstunden und die Schüler verteilt. Angestrebt wird, Schülern mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen "eine durchgängige inklusive Schulbiografie zu ermöglichen".