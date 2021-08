Es darf wieder getanzt werden

Das Festival "Gleiberg rocks" findet diesmal in einer abgespeckten Version am Freitag, 24. September, in der Burgruine statt. Dabei sind die Festivalgründer "Mother's Milk", die von der "Al Stone Band" mit Southern Rock unterstützt werden. Ebenfalls dabei ist Rafael Cano, der solo mit Alternative-Rocksongs vorheizen wird. Tickets zum Preis von 20 Euro gibt es unter: www.pretix.eu/sgevents/gleibergrockslight. Veranstalterin Sabine Glinke empfiehlt den Online-Vorverkauf, weil das Registrieren der Besucher auf diese Weise am einfachsten zu organisieren ist. (bj)