"Es geht immer um Geschichten"

Das Oberhessische Museum ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Doch für einen virtuellen Rundgang steht die Sonderausstellung über Gießen in den bewegten 80er Jahren den Besuchern offen.

giessen. Ganze drei Tage lang war die Sonderausstellung über Gießen in den 1980er Jahren zu sehen - dann musste das Oberhessische Museum wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie seine Pforten schließen. Doch mittlerweile können die Besucher wieder die Räume im Obergeschoss des Alten Schlosses besichtigen - zumindest virtuell. Denn das Haus bietet über seine Homepage einen 360-Grad-Rundgang durch die Ausstellung an. Es ist nur eins der zahlreichen Projekte, die dafür sorgen, dass Dr. Katharina Weick-Joch und ihr Team auch in diesen Tagen eine Menge Arbeit zu bewältigen haben. Im Interview spricht die Museumsleiterin über Chancen durch das Internet, Sommerpläne und die Corona-Krise als Ausstellungsthema.

Frau Weick-Joch, das Oberhessische Museum ist geschlossen, doch die aktuelle Sonderschau "Feuer und Flamme für diese Stadt" kann das Publikum trotzdem betrachten ...

Weil die Ausstellung nur drei Tage zu sehen war, bieten wir die Möglichkeit, online an dem Thema Gießen in den 80ern dranzubleiben. Wir bieten also den virtuellen Rundgang, sind aber auch auf Instagram und Facebook sehr aktiv. Geplant ist außerdem, dass die Ausstellung auch nach der Sanierung im Sommer wieder zu sehen sein wird.

Das Alte Schloss soll von Juni bis August saniert werden. Was ist konkret geplant?

Wir bekommen einen neuen Aufzug sowie eine Behindertentoilette im Untergeschoss, hinzu kommen einige kleinere Dinge. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Barrierefreiheit des Hauses.

Hatten Sie denn bei der Eröffnung der Sonderschau schon geahnt, dass der Betrieb unterbrochen wird?

Es war der 12. März, ein Donnerstag, da schwebte das Damoklesschwert schon über uns. Am Tag darauf kam dann die Ankündigung, alle Museen zu schließen. Für uns war es wirklich die letzte Chance, eine Ausstellungseröffnung mit vielen Menschen gemeinsam in einem Raum zu feiern. Es hat viel Spaß gemacht, es gab einen DJ, die Leute blieben auch sehr lange. Das gemeinsame Gefühl war: Wer weiß, wie es weiter geht ...

Auch ein großes Begleitprogramm war ja geplant. Das fällt jetzt ins Wasser?

Nein, viele Sachen können wir noch einmal aufleben lassen. Denn es betrifft Orte, Einrichtungen und Akteure in der Stadt, die sicher ein Interesse haben, die Pläne irgendwann nachzuholen.

Und die Ausstellung selbst?

Die Laufzeit wäre ursprünglich bis Ende Mai gewesen. Nun wird sie verlängert. Während der Baumaßnahmen im Sommer müssen wir bestimmte Räume staubdicht verschließen, auch den Ausstellungsbereich. Anfang September wollen wir dann theoretisch wieder aufmachen. Aber konkret wissen wir gerade natürlich nicht, wie es kommt.

Alle weiteren Pläne verschieben sich dann nach hinten?

Wir hatten etwa eine partizipative Ausstellung geplant. Deren Konzept war auf den Dialog der Generationen ausgerichtet. Die würde ich nicht schieben, sondern erst einmal auf Eis legen und schauen, wie es sich mit dem Virus weiter verhält, weil wir ältere Menschen auch nach der Öffnung nicht in größeren Gruppen mit jungen Leuten zusammenbringen können. Dafür wollen wir andere Projekte, die wir schon auf dem Schirm hatten, prüfen und eventuell vorziehen.

Die Berliner Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat gerade in einem Interview erklärt, sie prüfe die baldige Öffnung der Museen. Die Gefahr der Ausbreitung von Viren scheint da tatsächlich doch eher gering?

Wo könnte man das besser kontrollieren als im Museum?! Wie viele Leute in die Häuser reinkommen, das lässt sich ja leicht begrenzen. Zudem haben wir vor allem Einzelbesucher. Im Alltag gehen die Menschen selten in Gruppen ins Museum. Ich denke, die baldige Öffnung könnte also durchaus möglich sein.

Gibt es denn Hoffnung auf einen Termin?

Man kann nicht für jedes Museum eine Einzelfallregelung treffen. Andere Häuser haben andere Probleme. Bei uns gibt es etwa keinen großen Einnahmenausfall, weil wir ja keinen Eintritt nehmen. Ganz wichtig für mich ist: Was fehlt denn in dieser Zeit? Die Menschen haben gerade wenig Möglichkeiten, sich mit anderen Inhalten als den Nachrichten zu beschäftigen. Wenn ich mich selbst anschaue, merke ich, man dreht da ja so ein bisschen am Rad, wenn man nur auf die Schlagzeilen mit den Corona-Zahlen schaut. Deshalb glaube ich auch, dass wir Museen nach dieser Krisenzeit eine große Rolle einnehmen werden, um wieder andere Themen auf den Plan zu rufen. Ebenso wie Theater, Musik und andere Kulturbereiche auch.

Haben Sie einen konkreten Zeitpunkt im Auge?

Nein. Das wird immer in einer Kaskade kommuniziert. Von der Bundesregierung an die Länder, dann an die Kommunen. Bei uns ist es die Gießener Oberbürgermeisterin, die eine Empfehlung vom Landkreis und von der Landesregierung bekommt.

Thema Internet: War es schon vor der Schließung geplant, einen OnlineRundgang anzubieten?

Ja, ein paar Sachen haben wir jetzt allerdings noch verstärkt. Es gibt etwa den Hashtag #closedbutopen, den die Museen weltweit nutzen, um ihre Angebote während der Schließzeiten zu bündeln. Im Grunde sind das aber keine Inhalte, die wir sonst nicht auch geteilt hätten. Wir machen das nun in etwas verstärkter Form, etwa mit einem täglichen Online-Post, statt wie sonst an jedem zweiten oder dritten Tag. Wir geben einen Einblick hinter die Kulissen und haben das jetzt noch weiter verstärkt.

Kann man auf diese Weise vielleicht sogar ein neues Publikum neugierig auf das Oberhessische Museum machen?

Auf jeden Fall. Weil die meisten Menschen jetzt mehr Freizeit haben - ich gehöre allerdings nicht dazu (lacht). Wenn die Leute schauen, was in ihrer Stadt passiert, dann stolpern sie vielleicht eher über das Museum. Tatsächlich sind auch unsere Follower-Zahlen gestiegen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Chance ist, in einen anderen Austausch zu kommen. Die Diskussion verlagert sich gerade auf die Internet-Plattformen, wenn die Leute etwa Kommentare posten. Ich finde, das ist eine ganz nette Vorstellung.

Aber Ihr Ziel bleibt schon noch, die Leute ins reale Museum zu locken.

Na klar! Kein virtueller Rundgang kann ein reales Raumgefühl bieten. Es ist immer eine andere Art der Wahrnehmung. Man bekommt zwar die Infos, es ist aber etwas anderes, wenn man einen Raum durchschreitet und die Originale vor sich hat. Gerade das macht ja das Erlebnis aus. Von daher sind die Online-Projekte alles Ergänzungen zu dem, was wir sonst bieten. Es ist jetzt einfach das, worauf die Menschen zugreifen können. Wenn wir wieder auf haben, können wir dann Vergleiche anstellen.

Wir leben gerade zweifellos in historischen Zeiten. Das Thema Corona ist für Sie daher sicher auch als Museum interessant?

Ja, es gibt da verschiedene Formate. Wir haben uns etwa an dem Aufruf #wirsinddeinestadt beteiligt, bei dem Kreative und Geschäfte in der Innenstadt aufgerufen waren, direkt in ihren Schaufenstern zu kommunizieren und eine positive Stimmung zu verbreiten. Wir würden diese Plakate oder kreativen Dinge gerne sammeln und sind dazu in Kontakt mit den Ausstellern. Wir sammeln auch Dinge und machen uns Gedanken, wie man diese Zeit für die Zukunft repräsentieren kann. Dabei kommt ins Spiel, was ich seit jeher vertrete: Es geht immer um die Geschichte dahinter. Also nützt es uns nichts, einfach einen fabrikneuen Mundschutz in die Sammlung aufzunehmen, weil dann der Bezug zu unserer Stadt fehlt. Das könnte ja überall auf der Welt sein. Beim selbst genähten Mundschutz einer Gießener Künstlerin etwa wäre das schon anders ...

Wenn dieses ganze Corona-Elend vorbei ist, wird diese Krise dann schon bald ein Thema fürs Museum?

Ich bin nicht sicher, ob die Leute motiviert sind, sich das dann schon anzuschauen. Wenn man in einer Krise steckt, ist man ja erst einmal froh, wenn sie vorbei ist und man sich wieder anderen Dingen widmen kann. Wir richten uns im Museum immer danach, welchen Bedarf wir gerade spüren. Sollten wir merken, dass die Leute Interesse daran entwickeln, warum nicht. Ich glaube allerdings, das braucht Zeit. Vielleicht wäre zunächst ein künstlerischer Ansatz interessant. Oder Aspekte der Entwicklung der Gesellschaft. Eher weniger eine historische Darstellung. Wie die Menschen diese Zeit empfunden haben, könnte in Zukunft auch sehr interessant sein: Es geht für uns auch darum, die Dokumentation der Zeitzeugen aufzubewahren.