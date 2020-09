Es gibt noch eine Perspektive für Jugendherberge in Gießen

Gerade auch für Studierende bietet die Jugendherberge ein günstiges Dach über dem Kopf. Archivfoto: Friese

Giessen. "Die Schließung unserer Jugendherberge ist ein absoluter Verlust für Gießen. Gerade zu Semesterbeginn braucht die Stadt eine günstige Unterkunft für Studenten, die noch keine dauerhafte Bleibe gefunden haben", sagt Marcus Winter. Ein Bett in einem Mehrbettzimmer kostet inklusive Frühstück 24 Euro. Dafür bekomme man nirgendwo in der Stadt ein Hotel. Seit mehr als elf Jahren leitet Winter die Herberge im Richard-Schirrmann-Weg. Am Freitag hat er offiziell erfahren, dass zum Ende des Jahres das Aus bevorsteht, die Kündigung erfolgte einen Tag später. Das gilt auch für die Jugendherbergen in Weilburg und Zwingenberg.

Bereits im Juni habe sich abgezeichnet, dass so etwas passieren könnte, erzählt Marcus Winter im Gespräch mit dieser Zeitung. "Unsere Herberge ist charmant, aber nicht mehr jung." Das ältere Gebäude stamme noch aus dem 19. Jahrhundert, das jüngere sei um 1915 erbaut worden. Vor Corona habe noch alles bestens funktioniert. Die neuen Hygienevorschriften hätte man aber unmöglich einhalten können. So verfügten beispielsweise nur fünf der insgesamt 19 Zimmer über ein eigenes Bad, auch die Umsetzung des Einbahnstraßensystems sei nur schwer umsetzbar gewesen. Vier Monate beträgt die Kündigungsfrist. In dieser Zeit hofft der gelernte Bürokaufmann, einen neuen Job zu finden. Ob in der Hotellerie oder im Bürobereich weiß er noch nicht. "Hauptsache, nicht mehr rumsitzen." 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Herbergen unmittelbar von der Entscheidung betroffen.

Die Jugendherbergen in Hessen haben 2017 im Zuge einer umfassenden Betriebsanalyse einen Masterplan aufgestellt, mit dem über 20 Jahre ein Investitionsstau von 75 Millionen Euro abgebaut werden sollte. "Die Corona-Krise hat nun ein großes Loch in die Tasche des Verbandes gerissen", bedauert der Vorstandsvorsitzende des DJH-Landesverbandes Hessen, Timo Neumann. Durch die Pandemie würden im Vergleich zu den Vorjahren 75 Prozent Umsatz in den hessischen Herbergen fehlen. Das entspreche einem Verlust von etwa 19 Millionen Euro. Gerade zehre man von den Rücklagen zum Erhalt der Jugendherbergen, die eigentlich für Neubauten und Modernisierungen der Häuser in Marburg, Rüdesheim und Wetzlar vorgesehen waren. Das DJH Hessen ist ein eingetragener Verein, der aufgrund seiner Gemeinnützigkeit nur zweckgebundene Rücklagen bilden darf.

Zahlreiche Stornierungen

500 000 Übernachtungen seien storniert beziehungsweise erst gar nicht gebucht worden. Und das nachdem 2019 mit 619 000 Übernachtungen ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen sei. Für 2020 habe man vor Corona die höchste Zahl an Vorausbuchungen seit fünf Jahren zu verzeichnen gehabt. Die Besucherzahlen in den drei betreffenden Häusern seien in den vergangenen Jahren eher rückläufig gewesen. Die Sanitäranlagen seien zum Teil schlecht ausgestattet, obendrein habe man nur wenige kleine und viele große Mehrbettzimmer. Investitionen in die Zukunftssicherung dieser Herbergen seien schon länger zu Lasten der anderen 27 Unterkünfte gegangen.

"Für die Standorte Gießen und Weilburg kann es mittelfristig eine Perspektive geben", betont Timo Neumann. Mit der Stadt Gießen seien bereits "zielführende Gespräche" geführt worden. Mit vier Kilometern liege die bisherige Jugendherberge zu weit von der Kernstadt entfernt. Darüber hinaus sei sie zu klein, nicht mehr zeitgemäß und nicht ausreichend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Gesucht werde nun ein neuer Standort, der dann mindestens 150 Betten umfassen soll. Auch der Pachtvertrag, der bisher immer nur um ein Jahr verlängert wurde, soll künftig längerfristig laufen.

Schon vor Corona sei Ausschau nach einem neuen Standort gehalten worden, berichtet Neumann. "Wir bedauern sehr, dass die Jugendherberge in Gießen geschlossen werden soll. Gerade in einer so jungen Stadt wie Gießen mit den beiden Hochschulen und einem attraktiven Angebot an Freizeit-, Bildungs- und Kultureinrichtungen brauchen wir eine Jugendherberge", verdeutlicht Stadträtin Gerda Weigel-Greilich auf Anfrage. Daher sei es zu begrüßen, dass sich das Jugendherbergswerk um eine verkehrsgünstiger gelegene Alternative bemühe. Die Stadt Gießen werde die Suche nach einem geeigneten Grundstück aktiv unterstützen.