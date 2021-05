Kämpft seit Jahren vor den Gerichten für ihr Anliegen: die Gießener Ärztin Kristina Hänel. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - In der Reihe "Felix Döring trifft..." setzte sich der SPD-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Gießen/Vogelsberg diesmal mit Kristina Hänel zum auf seinem Youtube-Kanal übertragenen Live-Gespräch zusammen. Dabei ging es auch um die für seine Partei "nicht gerade rühmlichen Beschlüssen zur Problematik um Schwangerschaftsabbrüche", wie der Politiker ankündigte. Die streitbare Gießener Allgemeinmedizinerin Hänel kämpft seit 2017 vor Gericht dafür, als Ärztin, die Abtreibungen durchführt, auf ihrer Homepage über den Eingriff aufklären zu dürfen. Mittlerweile hat sie Verfassungsbeschwerde eingereicht.

Für Döring ist sie damit "wie für viele von uns ein Vorbild. Sie setzt sich unermüdlich - trotz einiger Rückschläge - dafür ein, Frauen offen und transparent über Schwangerschaftsabbrüche aufklären zu dürfen", betonte der SPD-Politiker. Ihnen medizinische Informationen "aufgrund veralteter gesetzlicher Regelungen nicht öffentlich zugänglich machen zu können, ist ein Skandal". Döring sprach dabei auch über politische Weichenstellungen, "um diesen Zustand endlich zu beenden".

Hätte ihr noch vor fünf Jahren jemand gesagt, dass sie zur politischen Symbolfigur für das Thema Aufklärung von Schwangerschaftsabbrüchen werde, einen Koalitionsstreit auslöse und rechtskräftig verurteilt werde, so hätte sie geantwortet: "Ach, du spinnst", berichtete Hänel. Die Ärztin habe zwar schon damals gewusst, "was für eine Brisanz in diesem Thema steckt". Doch nie im Leben habe sie sich die Tragweite und die Folgen ihres Engagements vorstellen können. Bereut sie heute, wie es gelaufen ist? "Unterm Strich finde ich es als positive Entwicklung gut." Aber sie fügte auch hinzu: "Es hat mich viel gekostet."

HINTERGRUND Der Dialog mit Kristina Hänel war Teil der im zweiwöchentlichen Rhythmus stattfindenden Live-Gespräche von Felix Döring. Dabei spricht er mit verschiedenen Gästen über ihre Berufe, ihre Projekte oder ihr Engagement. Zu Gast waren bisher Vertreter der Kulturszene, von Sportvereinen und Gewerkschaften. Unter dem Link www.felix-doering.de/youtube können alle bisherigen Veranstaltungen nachträglich angeschaut werden. (rsch)

Dann erzählte sie Döring ihre Geschichte: Als sie in 2017 "nichtsahnend" aus der Praxis nach Hause gekommen sei, habe sie eine Gerichtsladung als Angeklagte vorgefunden: Gemäß Paragraf 219a StGB - wegen verbotener Werbung für Abtreibung. Vorher schon mehrfach deswegen angezeigt, seien die Verfahren jeweils eingestellt worden. "Ich glaubte, dass Ärzte darüber informieren dürfen." In ihren Aufklärungsgesprächen habe sie auch die Risiken und Komplikationen eines Abbruches beschrieben. "Die Frauen sollten sich vorher in aller Ruhe Gedanken machen können."

In erster Instanz wurde Kristina Hänel vom Amtsgericht Gießen zu einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro verurteilt. Sie ging an die Öffentlichkeit und initiierte eine Petition zur Abschaffung des Strafrechtsparagrafen, die von mehr als 150 000 Menschen unterzeichnet und dem Bundestag übergeben wurde. Es folgte die politische Situation, "in der die SPD ihre unrühmliche Rolle gespielt hat", wie sie urteilte. Zuerst habe die Partei erklärt, sie wolle den Paragrafen 219a abschaffen. Dann habe sie bei den Verhandlungen zur großen Koalition einem faulen Kompromiss zugestimmt. Damit sei der umstrittene Paragraph "nicht mehr auslegbar, sondern zementiert". Hänel dürfe zwar weiterhin Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, "jedoch nicht darüber informieren", beklagt sie.

Zu den Abtreibungsgegnern zählt sie auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. In der damaligen Debatte habe er argumentiert, dass in Deutschland "menschliche Embryos schlechter geschützt als Tiere" seien. Zudem habe er für das "zur medikamentösen Abtreibung notwendige Arzneimittel Misoprostol" einen Importstopp verhängt, kritisiert die Gießener Ärztin.

Döring kritisierte, dass die SPD den damaligen Beschluss als guten Kompromiss verkauft habe. "Das hat mich geärgert." Hänel betonte, dass sie für ihr Anliegen weiterkämpfen werde. Von ihrem Gesprächspartner forderte sie: "Klare Kante zeigen als Politiker!" Der stimmt zu: "Es muss im Wahlkampf eine Rolle spielen."