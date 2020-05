"Es wird eine besondere Spielzeit"

Bis zum Ende dieser Spielzeit wird es im Stadttheater keinen Normalbetrieb mehr geben. Foto: Wegst

giessen. Seit dem 13. März ist das Stadttheater wegen der Corona-Pandemie geschlossen - und an einen Normalbetrieb ist weiterhin nicht zu denken. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz gaben gestern Intendantin Cathérine Miville sowie Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und Landrätin Anita Schneider in ihrer Funktion als Gesellschafterinnen des Theaters bekannt, welche Probleme für das Haus zu bewältigen sind, wie der Neustart gelingen soll und was die Besucher künftig zu erwarten haben.

Das grüne Licht der hessischen Landesregierung vor gut einer Woche kam auch für das Stadttheater "quasi über Nacht", wie die Intendantin erklärt. Die den Bühnen im Land so kurzfristig wie überraschend erteilte Erlaubnis, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, bedeute allerdings nicht, dass sich in Gießen nun auch gleich wieder der Vorhang öffnen könne. Zumal die Sicherheitsvorgaben nicht nur äußerst schwer umzusetzen seien, sondern sich auch nahezu "Tag für Tag ändern", wie Landrätin Schneider betont. Daher kann die Intendantin auch keinen umgehenden Wiedereinstieg in das Repertoireprogramm verkünden. Stattdessen dürften vor der Sommerpause nur noch wenige, kleine Veranstaltungen stattfinden, und die vor einem deutlich reduzierten Publikum.

Miville hofft, Anfang Juni mit einem Kammerkonzert in kleiner Besetzung beginnen zu können. Zudem ist eine Ein-Mann-Inszenierung der Sophokles-Tragödie "Antigone" mit Martin Gärtner in der taT-Studiobühne geplant. In den Genuss dieser beiden Programme dürften allerdings nur wenige Besucher kommen. Bei "Antigone" werde das ein "extrem reduziertes Publikum sein, vielleicht 30 Leute", schätzt die Intendantin. Denn zu den Sicherheitsbestimmungen gehören die Abstandsregeln, die pro Reihe nur wenige Zuschauer zulassen. Das Stadttheater werde zudem eigens sein Personal schulen und die Besucher vor Ort entsprechend über die geltenden Vorgaben informieren. Wie die dann im Einzelnen aussehen, vermag die Intendantin derzeit nicht zu sagen. Auch nicht, ob das komplette Publikum dann Mundschutz im Theatersaal tragen muss. Manche litten unter Atemnot. "Und schließlich sollen die Leute Lust haben, ins Theater zu gehen. Es soll ja keine Strafe sein."

Hinzu komme, dass sich das Theater angesichts der vielen freizulassenden Plätze bei dem Kammermusikprogramm nun vorwiegend an die Abonnenten richte, die nicht nur vorrangige Leidtragende der ausgefallenen Konzerte sind, sondern auch eine besonders enge Bindung zum Haus besäßen. Die Abonnenten sollen daher auch ein Vorgriffsrecht für die nächste Saison bekommen. Gleichzeitig lasse sich mit diesen kleinen Bühnenformaten prüfen, ob es das vorwiegend ältere Publikum schon wage, wieder öffentliche Veranstaltungen zu besuchen.

Nachdem klar war, dass sich die Bedingungen wegen der Corona-Gefahren verändern, berichtet die Hausherrin, haben die Theatermacher zunächst den aktuellen Spielplan nach geeigneten Stücken aus allen Sparten durchforstet, ob sich dabei Hygiene- und Abstandsregeln umsetzen ließen. Das Ergebnis: "Keine einzige Veranstaltung" erwies sich als geeignet. Ob Schauspiel, Musiktheater oder gar der schweißtreibende Tanz: Immer geht es um "Nähe, um Auseinandersetzungen, um Liebesszenen, - doch all das wird es nun nicht geben". Dabei stellten sich je nach Sparte ungeahnte Probleme ein. So habe man etwa die Virengefahr, die von einzelnen Instrumenten ausgeht, geprüft. Ein Ergebnis: Die Trompete ist weniger gefährlich als zunächst angenommen. "Das Schlimmste ist wohl die Piccoloflöte", sagt die Intendantin - und schiebt lachend hinterher: "Wir haben alle viel gelernt." Klar ist für sie: "Wenn kein Impfstoff vom Himmel fällt, werden wir kein volles Orchester im Graben haben können." Denn für das Musikensemble ließen sich die Abstandsregeln angesichts der engen Raumsituation nicht umsetzen. Auch für die Opernsänger bliebe nur eine ernüchternde Möglichkeit: "Alle stehen wie früher an der Rampe und sagen ihre Texte auf." Doch wenn man dem Publikum Qualität bieten wolle, käme eine solche Inszenierungsform nicht infrage. Daher seien die Regisseure nun gefordert, Pläne zu entwickeln, mit denen sich die Vorgaben umsetzen lassen und trotzdem lohnende Kunst zu erleben sei. Zumal "die Themen ja nicht weg sind - ob Klima oder Rechtspopulismus". Nur mit Corona allein wolle man das Publikum jedenfalls nicht beschäftigen. Immerhin: Die Tänzer können bald wieder in Kleingruppen trainieren. Und auch die Vorbereitungen am Familienstück hätten bereits begonnen.

Oberbürgermeisterin Grabe-Bolz lobt das Theater für sein behutsames Vorgehen: denn "Schutz geht vor Geschwindigkeit". Zudem habe die Coronakrise immerhin eine positive Erkenntnis zutage befördert: die Relevanz des Stadttheaters sei überdeutlich geworden. "Der Hunger nach Kultur ist groß, das stellen wir alle miteinander gerade fest." Landrätin Schneider dankte der Intendantin zudem für "die enge Abstimmung mit den Gesellschaftern und das sehr gute Krisenmanagement". Die so Gelobte betont: "Mein oberstes Ziel ist es, das wir alle miteinander da gut durchkommen - auch das Publikum." Eins sei jedenfalls jetzt schon klar: "Die nächste wird keine normale Spielzeit werden."