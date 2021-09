Escape Game im Alten Schloss

Mit einer Videoeinspielung startete die "Diamantenjagd", die die Teilnehmer durch das Alte Schloss führte. Foto: Wißner

GIESSEN - "23 Mal die Füße heben", forderte in einer Videoeinspielung "Prof. Durenwold" die jungen Teilnehmer auf. So startete eine Diamantenjagd im Alten Schloss. Der Schlossturm erwies sich dabei als idealer Ort für dieses erstmals angebotene Escape Game. Die Idee hatte das Team des Oberhessischen Museums schon lange in der Schublade, nun endlich war eine Realisierung möglich.

Mit Kindern und Jugendlichen wurde dazu am Wochenende ein interaktives Spiel entwickelt. Das partizipative Projekt richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren und soll sie dazu animieren, ihre Stadt und kulturelle Umgebung zu erleben und mitzugestalten. Dazu erkundeten sie das Museum in allen Winkeln. Den alten Schlossturm, einen Kerker und dazu das ganze Museum hatten die 20 Kinder und Jugendliche vom Jugendtreff Holzpalast und vom Jugendclub Gießen West dabei fast für sich alleine. In drei Gruppen wurde zunächst eine Geschichte entwickelt. Unter fachkundiger Anleitung von Lisa Mütsch und Christian Rall von der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW (fjmk) sowie Andreas Schmidt, Nora Kohl und Sebastian Pawlowski vom Diakonischen Werk Gießen der Kinder- und Jugendarbeit in der Weststadt, wurde daraufhin ein abenteuerlicher Parcours entwickelt. Ziel war es, die Inhalte des Museums auf humorvolle und spannende Weise zu entdecken, den Museumsraum zu erkunden und mit der Perspektive der Kinder auf das Haus und seine Inhalte weiterzuarbeiten.

Für die Entwicklung des Spiels gingen die Teilnehmer zunächst selbst auf Spurensuche und arbeiteten interessante Themen heraus. Daraus entwickelten sie gemeinsam in Workshops unter Anleitung des Museumsteams mit Rita Ghobad an der Spitze und den beiden fjmk-Experten die Spielkonzeption. Eingebettet in die Diamantenjagd im Museum mussten wie bei anderen Escape Games in einer vorgegebenen Zeit Rätsel gelöst, Fragen beantwortet und Türen oder Schlösser geöffnet werden. Waren bei der Auftaktveranstaltung samt Vorbesprechung die Familienangehörigen dabei, so konnten diese dann auch zum Abschluss des Spiels mit ihren Kindern in die Museumswelt eintauchen und auf Jagd nach den Edelsteinen gehen. Dabei gab es viel zu entdecken, viel zu erzählen und viele Aufgaben zu lösen.

Das Escape Game werde auch zukünftig für Gruppen von 3 bis 15 Spieler nutzbar sein, kündigt das Oberhessische Museum an. Angeleitet wird es dann von den neuen Experten für knifflige Rätsel und versteckte Schätze. Es ist das erste, langfristige, sogenannte Peer-to-Peer Format des Museums, bei dem Gleichaltrige als Vermittler auftreten.