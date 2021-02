ESE GmbH gibt Konzession für Linie 24 zwischen Gießen und Wetzlar zurück

Die Linie 24 verbindet die Oberzentren Wetzlar und Gießen. Die ESE hat die Konzession zurückgegeben. Archivfoto: Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN/WETZLAR - Gestiegene Löhne, vor allem aber gesunkene Einnahmen aus dem Ticketverkauf durch Corona haben dem Betreiber der Buslinie 24 zwischen Wetzlar und Gießen arg zugesetzt: Die ESE GmbH hat die Konzession mit Wirkung vom 13. Dezember 2020 zurückgegeben. Die Fahrgastverbände in Mittelhessen appellieren, dass dies der Start für eine totale Neukonzeptionierung des Verkehrs zwischen den Oberzentren sein muss. ESE war den Verkehr auf der Linie 24 in den vergangenen Jahren eigenwirtschaftlich, also auf eigenes finanzielles Risiko, gefahren. Die Linie 24 war damit ein Exot, alle anderen Verkehre im Umfeld werden gemeinwirtschaftlich gefahren - hier beauftragen und bezahlen die Kommunen die jeweiligen Busunternehmer.

Notvergabe bis 2022

Im Dezember 2020 kurz vor dem Fahrplanwechsel scheitern die Verhandlungen mit dem Busunternehmen ESE. Die Zuschüsse, die man anbietet, seien für das Unternehmen nicht auskömmlich gewesen, erläutert die zuständige Gießener Stadträtin Gerda Weigel-Greilich. Eine Ausschreibung für die Notvergabe bis zum Fahrplanwechsel 2022 startete am 27. Dezember des vergangenen Jahres europaweit. "Im Ergebnis ergibt sich für das Jahr 2021 ein voraussichtlicher Mittelbedarf in Höhe von 1,7 Millionen Euro", heißt es in einer Gießener Magistratsvorlage. Im Gegenzug erhält die Stadt Gießen die der Linie zugeschriebenen Erträge sowie Beiträge aus Wetzlar und den Landkreisen Gießen und Lahn-Dill. Der Stadt verbleibe ein Anteil der Kosten in Höhe von 240 000 Euro, so die Stadträtin.

"Wir hoffen innigst, dass es nie mehr zu einem eigenwirtschaftlichen Verkehr kommt." Der eigenwirtschaftliche Verkehr auf der Linie 24 in den vergangenen zwölf Jahren sei ein "verkehrspolitischer Irrweg" gewesen, stellen 15 Initiativen, Verbände und Vereinigungen aus dem Verkehrsbereich in Mittelhessen nun in einem gemeinsamen Schreiben fest. Es richtet sich an die vier betroffenen Aufgabenträger für den Nahverkehr, also die Städte Wetzlar und Gießen und die beiden Landkreise. Von den dort für den Nahverkehr verantwortlichen Personen in Politik und Verwaltung fordern die 15 Verbände einen "weitreichenden Prozess", um die Linie 24 in eine "gute Zukunft im Sinne einer Verkehrswende zu überführen". Konkret geht es um eine umfassende Beteiligung von Gesellschaft und Fachverbänden. Auch die ehrenamtliche Kommunalpolitik müsse einbezogen werden.

In der Vergangenheit hatte sich besonders die Gemeinde Lahnau immer wieder für Verbesserungen auf der Linie 24 eingesetzt. Es habe in den vergangenen Jahren viele gute Ideen für den Verkehr zwischen Wetzlar und Gießen gegeben, diese seien aber wegen des eigenwirtschaftlichen Verkehrs "allesamt an die Wand gefahren", stellen die Verbände fest. Die Eigenwirtschaftlichkeit minimiere nach ihrer Einschätzung die Steuerungsmöglichkeiten für die Kommunalpolitik erheblich. Es sei daher angeraten, den Verkehr auf der Linie 24 nicht sofort wieder auszuschreiben, sondern erst die Beteiligungsprozesse abzuwarten.

Notbeauftragung

Tja, wie geht es weiter? Auf der Linie 24 fahren im Moment weiterhin Busse - im Zuge einer sogenannten Notbeauftragung. In Vertretung der vier Aufgabenträger hat die Stadt Gießen diesen Auftrag vergeben, um den Verkehr aufrecht zu erhalten. Zudem sei "die Beauftragung eines Busunternehmens zum Betrieb der Linie 24 für einen Übergangszeitraum in Bearbeitung", erläutert Manfred Schieche von der Lokalen Nahverkehrsorganisation der Stadt Wetzlar. Es gehe um die Zeit, die für die Vorbereitung einer neuerlichen Ausschreibung der Linie 24 gebraucht werde.

Hier herrscht für die Verbände nun keine Eile: Sie appellieren an die Aufgabenträger, den kommunalen Gremien nach den Wahlen am 14. März genügend Zeit zu geben, sich zur Linie 24 zu positionieren und Ideen zu entwickeln. "Wir bieten unsere konstruktive Zusammenarbeit an", stellen die Verbände fest.