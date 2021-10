Hülsenfrüchte, Nüsse, saisonales Gemüse: Gesunde Ernährung ist besonders im Alter wichtig. Symbolfoto: Schweitzer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen. "Essen mit Genuss - auch im Alter" lautete der Titel eines Online-Vortrages der Verbraucherzentrale Gießen. Kerstin Gärtner (Verbraucherzentrale Hessen e.V.) und Susanne Pertermann (Verbraucherzentrale Gießen) zeigten dabei auf anschauliche Art und Weise auf, welche Lebensmittel gut für den Körper sind und welche weniger. Bei Umfragen wurden die Zuhörer interaktiv miteingebunden. Die klare Botschaft des Vortrags lautete: "Genuss sollte beim Essen und Trinken nicht vernachlässigt werden, denn er spendet Lebensfreude."

"Unser Körper verändert sich, die Fettmasse nimmt zu, die Muskelmasse ab", erklärte Gärtner. Umso wichtiger sei es, Lebensmittel mit viel Vitaminen, Calcium, Folsäure und Ballaststoffen zu sich zu nehmen. Und dabei viel - mindestens anderthalb Liter pro Tag - zu trinken. Dabei seien nicht alle Getränke gut für den Körper. Die Expertin empfahl Wasser, ungesüßte Kräuter- oder Früchtetees. Weniger gut seien pure Fruchtsäfte, da diese viel Zucker enthielten. Entgegen der landläufigen Meinung entziehe Kaffee dem Körper kein Wasser. "Für einen besseren Überblick kann man bei der Verbraucherzentrale in Gießen einen Trinkplan erhalten", betonte sie.

Drei Portionen Gemüse oder Salat sowie zwei Portionen Obst pro Tag seien ratsam. Dabei gelte die Devise: "Je bunter, desto besser." Vor allem calcium- und folatreiches Gemüse wie Grünkohl, Spinat oder Ruccola, gehörten auf den Speiseplan. Gut sei es auch, regionales und saisonales Gemüse zu bevorzugen. Hülsenfrüchte, die man mindestens ein- bis zweimal pro Woche zu sich nehmen sollte, würden nicht nur den Cholesterinspiegel senken, sondern auch Darmkrebs vorbauen. "Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für Obst und Gemüse, außer man ernährt sich sehr einseitig", unterstrich Kerstin Gärtner. Wichtig für die Sättigung seien Kartoffeln und Getreideprodukte, die zu jeder Hauptmahlzeit gehörten. Bei letzterem sei darauf zu achten, Produkte aus vollem Korn zu konsumieren. In diesem Zusammenhang warnte die Expertin vor "ungesunden Produkten in gesunder Optik." So würde die dunkle Farbe bei Broten aus weißem Mehl durch Malzextrakt erzeugt. Auch wenn ein Weizenmischbrot Kürbiskerne enthalte, sei es noch lange nicht gesund.

"Milchprodukte sind eine gute Calciumquelle und enthalten darüber hinaus hochwertige Eiweiße", führte sie weiter aus. Allerdings sollte man sich hier für Naturprodukte ohne Zusätze von Zucker oder Aromen entscheiden. Fast alle Zuhörer tippten richtig, als es um die Anzahl von Zuckerwürfeln pro 250 Gramm Fruchtjoghurt ging: Zwölf Stück befinden sich in einem solchen Becher.

Beim Käse gelte es auf den Salzgehalt zu achten. Maximal sechs Gramm Salz pro Tag seien gesund. "In 100 Gramm Gouda sind schon drei Gramm Salz enthalten." Weniger salzhaltig hingegen seien Mozzarella, Emmentaler, Feta oder Frischkäse. Vorsicht sei allerdings geboten, da Lactose mit zunehmendem Alter nicht mehr so gut vertragen würde.

"Fleisch, Wurst und Eier sind nicht grundlegend schlecht, da sie wertvolle Inhaltsstoffe wie Eisen, Zink, hochwertiges Eiweiß oder Vitamin B enthalten", erklärte sie. Man sollte aber beim Kauf fettarme Fleisch- und Wurstsorten auswählen. Fisch sei ein wertvolles Lebensmittel, das mindestens zweimal pro Woche in Form von Fettfisch wie Lachs oder Hering, oder Seefisch in Form von Kabeljau oder Rotbarsch, konsumiert werden sollte.

Fette sollte man hingegen sparsam verwenden. Zum Braten empfahl Kerstin Gärtner raffiniertes Rapsöl, für die Salatzubereitung kaltgepresste Öle. Nicht mehr als zehn Prozent des täglichen Essens dürften aus Extras wie Süßigkeiten, Snacks oder Alkohol bestehen. Abschließend rieten Gärtner und Pertermann die gesunde Lebensweise durch regelmäßige Bewegung zu unterstützen: "Eine halbe Stunde pro Tag spazieren gehen und ein- bis zweimal die Woche Krafttraining", lautete der Tipp. Damit einhergehend zeigt die Verbraucherzentrale Hessen in ihrer Beratungsstelle Gießen noch bis 29. Oktober die interaktive Ausstellung "Genuss mit Zukunft - Nachhaltig einkaufen und essen." Vor dem Hintergrund, dass jährlich in Deutschland vom Acker bis zum Teller zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll landen, möchte die Ausstellung unter anderem die richtige Lagerung und leckere Resteverwertung in privaten Haushalten aufzeigen.

Darüber hinaus befasst sie sich mit den Themen "Was haben Essen und Trinken mit Klimaschutz zu tun?", "Tierwohl einkaufen - Welche Label helfen weiter?" und "Aus der Region und der Saison wählen - wie gelingt's?" Ratefüchse können ihr Wissen dabei in Quizspielen testen und herausfinden, wie sich das eigene Einkaufen und Essen nachhaltiger gestalten lässt.

Interessierte können die Ausstellung dienstags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie freitags von 10 bis 13 Uhr oder nach Anmeldung unter 0641/76234 in der Beratungsstelle Gießen (Südanlage 4) besuchen.