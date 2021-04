Essen per "PausenCamBus" für Studierende in Gießen

So sieht er aus: Der Pausen-CamBus tourt zu den Studierenden. Foto: Studentenwerk

GIESSEN - Gute Nachricht für Studierende, die sich aktuell auf den Campusbereichen der Justus-Liebig-Universität (JLU) und der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) aufhalten und sich eine Pause gönnen wollen: Pünktlich zum Start des Sommersemesters tourt ab Montag, 12. April, der "Pausen-CamBus" des Studentenwerks Gießen durch die Stadt.

"Wenn Studierende aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens nicht mehr wie gewohnt in alle unsere gastronomischen Einrichtungen zu uns kommen können, kommen wir eben zu ihnen", stellt Tilman Dabelow, stellvertretnder Geschäftsführer des Studentenwerks das Angebot vor. Aufgrund des Pandemiegeschehens und der Situation an den Hochschulen bleiben die Mensen und Cafeterien des Studentenwerks Gießen für die Dauer des Lockdowns komplett geschlossen - auch Speisen to go werden dort derzeit nicht angeboten, um unnötige Kontakte, wie von der Regierung vorgegeben, zu vermeiden. "Also schickt das Studentenwerk künftig von montags bis freitags Satt- und Wachmacher zu studifreundlichen Preisen auf die Reise zu Studierenden - dorthin, wo sie eben ohnehin gerade in Präsenz sind: vor den Hörsaal, das Labor oder eben die Uni-Bibliothek", so Dabelow. Der Pausen-CamBus rollt vormittags und nachmittags durch Gießen und macht dabei für je 10-20 Minuten Halt auf verschiedenen Campus-Bereichen von JLU und THM - vormittags an zehn, nachmittags an sieben Standorten.

Vom Sortiment her setzt das Studentenwerk wie gewohnt auf Vielfalt: Die belegten Laugenstangen, Stullen, Brötchen, Wraps, Sandwiches und Backwaren sind teilweise vegan, teilweise vegetarisch, teilweise aber auch mit Wurst verfügbar. Auch alkoholfreie Durstlöscher, Smoothies und FairTrade-Kaffee in Bio-Qualität sind mit an Bord. Auf der Tour am Nachmittag dürfen sich die Studierenden zudem auf ihre Lieblingsgerichte aus der Mensa freuen, darunter Soja-Bolognese, Thai-Curry, hausgemachte Pasta und das Tikka-Masala, das 2019 als Siegergericht aus dem studentischen Kochwettbewerb hervorgegangen ist. Die Studierenden haben die Wahl zwischen zwei warmen Gerichten, davon eins mit Fisch oder Fleisch, eins vegan oder vegetarisch. Das Sortiment gibt es immer nur, solange der Vorrat reicht. Auch am Pausen-CamBus müssen selbstverständlich alle gängigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie streng eingehalten werden, wie das Abstandsgebot und die Verpflichtung, eine medizinische Maske zu tragen. Zudem ist ein Vorort-Verzehr nicht gestattet. Die Bezahlung ist ausschließlich in bar möglich.

Der Speiseplan selbst ist über die Website des Studentenwerks abrufbar unter: www.studentenwerk-giessen.de/pausen-cambus. Dort findet sich auch der detaillierte Tourenplan.