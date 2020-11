Europa auf lokaler Ebene umsetzen

Mitglieder der Partei „Volt“ sammeln Unterstützerstimmen im Seltersweg . (Foto: Kremer)

GIESSEN - (ek). Europa auch auf lokaler Ebene zu stärken, ist die Mission der jungen Partei „Volt“, die an ihrem Stand im Seltersweg Unterstützungsunterschriften sammelte, um es auf den Stimmzettel der Gießener Kommunalwahlen und Kreiswahlen zu schaffen. Als erste paneuropäische Partei in Europa wollen sie vor allem pragmatisch und nicht nach einem Ideal handeln. Den Parteimitgliedern geht es darum, nach den besten Lösungen suchen, um Probleme möglichst effektiv anzugehen, ohne sich auf eine politische Richtung wie links oder rechts festzulegen.

Die Partei ist in jedem Mitgliedsstaat der Europäischen Union vertreten und konnte auch einen Abgeordneten, den Parteimitbegründer Damian Boeselager, ins EU-Parlament entsenden. Boeselager hatte die Partei zusammen mit einem Italiener und einer Französin 2017 als Reaktion auf den Brexit zunächst als Bewegung gegründet, 2018 registrierten sie sich offiziell als Partei. Die Idee einer paneuropäischen Partei wie „Volt“ besteht darin, dass es ein Wahlprogramm für alle Mitglieder gibt, welches dem europäischen Gemeinschaftssinn entsprechen und dann individuell auf lokaler Ebene umgesetzt werden soll.

Das Hauptanliegen der Partei ist eine EU-Reform, als weitere wichtige Punkte in ihrem Wahlprogramm nennen sie den globalen Ausgleich, die wirtschaftliche Erneuerung, die soziale Gleichberechtigung, die Beteiligung der Bürger sowie die Schaffung eines „smart state“, also eines Staates, der neue Technologien nutzt, um die Bürger besser zu unterstützen. In Gießen will die Partei diese Ideen konkret umsetzen, indem sie sich beispielsweise für eine autofreie Innenstadt oder den sozialen Wohnungsbau einsetzt. Außerdem plant die Partei ein digitales Bürgerforum, bei dem die Bürger eigene Ideen einbringen und sich schneller und einfacher informieren können.

Julian Schuchard, Mitglied von Volt Europa, kritisiert die Intransparenz im Bundestag und erläutert, dass ein Bürgerforum eine effektive Lösung für dieses Problem darstellen könnte. Um sich für den Umweltschutz einzusetzen, will die Partei eine Kreislaufwirtschaft fördern, bei der bereits vor dem Design eines Produkts überlegt werden soll, wie man es später wiederverwerten beziehungsweise möglichst bewusst entsorgen kann, damit weniger Müll entsteht. Die Europäische Union ist für „Volt“ nicht nur wirtschaftlich von Bedeutung, sondern hat auch eine hohe soziale Komponente, die durch einen europäischen Sozialfond noch gesteigert werden soll. Die Partei hofft, ihre europäischen Konzepte nun auch in Gießen umsetzen zu können und möglichst viele Bürger von ihren Ideen zu begeistern.