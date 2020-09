Europäische Partnerschaften entwickeln

Jetzt teilen:

Gießen (red). Europa lebt von Begegnungen: Wie können junge Menschen für die Partnerschaftsarbeit begeistert werden? Welche Ideen, Aktivitäten und Methoden lassen sich in die Arbeit integrieren und welche digitalen Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt es? Ein Fortbildungsangebot dient als Einstieg in die Entwicklung europäischer Projekte und Partnerschaften. Am Dienstag, 6. Oktober, sind Ehrenamtliche aus Partnerschaftsvereinen und Komitees ebenso eingeladen wie kommunale Vertreter. Veranstalter ist das Europe-Direct-Informationszentrum Gießen in Kooperation mit der Kontaktstelle Deutschland "Europa für Bürgerinnen und Bürger" (EfBB). In dem Online-Seminar sollen gemeinsam Strategien erarbeitet werden, wie die Arbeit der Partnerschaftsvereine und Kommunen im Bereich Städtepartnerschaften gestärkt werden kann. Dabei stehen Finanzierungsfragen, die Mobilisierung von jungen Menschen sowie die Integration neuer Aktivitäten und Methoden im Mittelpunkt. Schon heute können sich Interessenten direkt beim Europe-Direct-Informationszentrum Gießen unter eu-infozentrum@rpgi.hessen.de anmelden.