Europäisches WLAN in Gießen

WLAN für alle Bürgerhäuser der Stadt - so auch in der Sport- und Kulturhalle Allendorf.

GIESSEN-ALLENDORF. "WiFi4EU" hört sich kompliziert an, ist aber einfach zu handhaben. Hinter dem Begriff verbirgt sich ein Förderprogramm der Europäischen Union, das es jetzt möglich macht, in den Bürgerhäusern der Stadt kostenloses öffentliches WLAN zu nutzen. Dass es in Allendorf gleich funktioniert, demonstrierte Ortsvorsteher Thomas Euler mit seinem Tablet beim Vor-Ort-Termin an der Sport- und Kulturhalle und war glücklich, endlich den Wunsch des Ortsbeirates erledigt zu sehen.

Ziel der Förderinitiative "WiFi4EU/Kostenloses WLAN für alle" der EU-Kommission ist die Anbindung an schnelles Internet durch drahtlose Zugänge, sogenannte WLAN-Hotspots, im öffentlichen Raum zu unterstützen. Der Aufsichtsrat der Stadthallen GmbH sei dem Wunsch des Ortsbeirates, der aus dem Jahr 2013 stammt, nachgekommen und habe auch die Sport- und Kulturhalle in Allendorf in das Förderprogramm aufgenommen, sagte Aufsichtsratsvorsitzende Astrid Eibelshäuser. Und sie ist froh, dass es der Stadt gelungen ist, in das EU-Programm aufgenommen zu werden.

Volkshochschule folgt

Auch in Kleinlinden, Rödgen und Wieseck können die WLAN-Verbindungen jetzt genutzt werden, ergänzte der Stadthallen Geschäftsführer Sadullah Gülec. Der Schiffenberg sowie die Kongresshalle sind schon seit längerem mit dem Netz verbunden. Für die städtische Volkshochschule erfolgt die Live-Schaltung durch Corona-bedingte Verzögerungen beim Glasfaserausbau erst im Spätherbst, kündigte der Leiter vom Amt für Informationstechnik, Martin Sautner, an. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf rund 45 000 Euro, 15 000 Euro finanzierte die EU, 19 000 Euro wendete die Stadthallen GmbH auf und die Stadt musste 11 000 Euro ausgeben.

Gießen kam im sogenannten "Windhundverfahren", das bedeutet "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" zum Zuge beim Förderprogramm und wurde einer der Gewinner des Gutscheins über 15 000 Euro von 3400 Gemeinden in der gesamten EU. Die Lahnstadt war als eine von elf hessischen Kommunen dabei. 8900 Gemeinden in 30 Ländern nutzten das Programm, das fortgesetzt wird. Die Verbindung zum WLAN sei sehr einfach gehalten, machte Sautner deutlich: Ohne Eingabe von persönlichen Daten ist der Zugang mit einem "Klick" möglich.

Bewährungsprobe

Insgesamt werden 20 Access-Points im Innen- und Außenbereich verbaut, erläuterte Projetkleiter Konstantin Demer. In der ersten Ausbaustufe sind es 15. Die durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit liegt bei 190/Mbit/s. Die Internetverbindung ist redundant ausgelegt, um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Jetzt müssen nur noch die Besucher der Sport- und Kulturhalle Allendorf und der Bürgerhäuser in den Stadtteilen an den Eingangstüren mittels Aufkleber informiert werden, dass sie kostenlosen WLAN-Zugang haben.

Eine Bewährungsprobe für das neue Netz könnte es zumindest in Allendorf heute Abend geben, wenn die Stadtverordneten in der Halle tagen.