"EV" in Gießen verabschiedet Pfarrerin Gabriele Dietzel

GIESSEN - Nach 20-jähriger Dienstzeit geht Gabriele Dietzel, Pfarrerin am Agaplesion Evangelischen Krankenhaus Mittelhessen ("EV"), in ihren wohlverdienten Ruhestand. Gemeinsam mit der Geschäftsführung sowie Kolleginnen und Kollegen aus Propstei, Dekanat und Klinikseelsorge feierte man unter Einhaltung der Hygieneauflagen einen kleinen Verabschiedungsgottesdienst. Via Livestream konnten laut der Pressemitteilung alle Mitarbeiter des Hauses und viele Interessierte von außerhalb daran teilnehmen.

"Mit viel Leidenschaft"

Im Mittelpunkt der Ansprache von Pfarrerin Dietzel stand die Freude an den Begegnungen mit den Patienten und Angehörigen sowie über die intensive Zusammenarbeit mit der Mitarbeiterschaft. Das Kollegium würdigte ihre Arbeit mit herzlichen Worten: "Pfarrerin Dietzel arbeitete zwei Jahrzehnte voller Energie und mit viel Leidenschaft in der Seelsorge des 'EVs'. Sie war uns nicht nur eine einzigartige Bereicherung für die Seelsorge unserer Patientinnen und Patienten, Frau Dietzel war gewissermaßen selbst die Seele unseres Hauses", betonte Pflegedirektor Markus Lich voller Dankbarkeit.

In Dankbarkeit erinnerte sich Dietzel an die gemeinsame Zeit. "Es waren wunderbare Jahre am 'EV'. Ich werde die Arbeit und insbesondere die Menschen sehr vermissen", erklärte sie. Viele Mitarbeiter und auch Patienten seien ihr "ans Herz gewachsen".

Pfarrerin Angelika Angerer wird die Nachfolge von Gabriele Dietzel antreten. Vorher arbeitete Angerer in der evangelischen Stephanusgemeinde in der Gießener Weststadt. "Jedes Ende ist immer auch ein Anfang", leitete Geschäftsführer Sebastian Polag die Veränderung im Hause ein. "Das Krankenhaus-Direktorium freut sich sehr auf den neuen Zugewinn und wünscht Frau Angerer nur das Beste für ihren Start und ihre neuen Aufgaben in unserer Krankenhausseelsorge."

Genießt Zeit mit Familie

Bis Gabriele Dietzel vollständig im Ruhestand ankommen kann, genießt sie bereits die hinzugewonnene Zeit mit ihrer Familie. "Am Samstag war ich mit meiner Enkelin im Mathematikum in Gießen. Es war der erste Tag, an dem es wieder auf hatte. Toll war's", freute sie sich.